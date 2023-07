Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

meine lieben Wanderer. Ich bin Sky, der kreative Kopf, der hinter Tower of Fantasy steckt. Macht euch bereit auf ein elektrisierendes Open-World-RPG-Erlebnis auf PS5 und PS4, denn ab 8.August bieten wir euch das ultimative Abenteuer. Und ratet mal! Es kostet euch keinen müden Cent, die wunderbare Spielwelt selbst zu erleben. Das war aber noch längst nicht alles. Unsere unglaublichen Vorbestellerangebote sind noch immer erhältlich. Holt euch die Deluxe oder Ultimate Edition, damit ihr euer aufregendes Abenteuer 48Stunden vor allen anderen beginnen könnt. Außerdem enthalten sie noch einige exklusive Preise, die um ein Vielfaches wertvoller sind als die Varianten im Spiel-Store.

Von Anfang an wollten wir eine Welt erschaffen, die sich bequem alleine, aber auch mit Freunden erkunden lässt, um actiongeladene Kämpfe im Koop-Modus zu erleben. Die offene Spielwelt ist eure Spielwiese und auf euren Reisen werdet ihr auch auf andere Abenteuersüchtige treffen. Trommelt eure Freunde zusammen, um die atemberaubenden Sonnenauf- und -untergänge in Aida gemeinsam zu betrachten, erlegt gewaltige Weltbosse im Team und sammelt coole Koop-Schatztruhen ein. Oh, und übrigens: In der PlayStation-Version findet ihr an diesen schwer erreichbaren Orten noch weitere, geheime Überraschungen vor. Doch keine Sorge. Schließt euch mit euren netten Mitspielern zusammen und holt euch die vielen Gacha-Goodies und großzügig verteilten Wachstumsbelohnungen. Und nehmt es mit den brandneuen Bossen auf, die euch alles abverlangen werden.

Wenn ihr zum ersten Mal die atemberaubende Stadt Mirroria betretet, wird es euch vermutlich von den Socken hauen– tanzende Neonlichter und aufregende Begegnungen erwarten euch an jeder Ecke. Wenn ihr fürs Erste genug vom Erkunden und Kämpfen habt, könnt ihr euch im glitzernden Mirroria den angenehmen Dingen des Lebens hingeben Dieser Metaverse-Hub ist eure Haltestelle für unvergessliche Momente. Sammelt eure Gang um euch und begebt euch zum ikonischen Livehouse, wo euch dröhnende Musik und mitreißende Show-Auftritte auf der Bühne den Kopf verdrehen werden. Steht ihr lieber auf etwas Rasanteres, könnt ihr euch in nervenkitzelnden Rennen mit anderen Spielern messen. Natürlich war das immer noch nicht alles– ihr könnt noch so viel mehr entdecken. Tretet ein ins Entertainment-Center oder lasst euch auf dem Platz der Freude nieder, wo ihr eure Freunde zu Arcade-Spielen, einer Runde Bowling und selbst einer Mahjong-Partie herausfordern könnt.

Sammelt hartverdiente Preise und tauscht sie gegen exklusive Gegenstände und herrliche Skins, auf die alle neidisch sein werden.

Fahrzeuge sind ein Kernelement, das wir schon von Beginn an eingeplant hatten. Was wäre die Erkundung einer offenen Spielwelt schließlich ohne coole Vehikel, nicht wahr? Wir haben uns nicht lumpen lassen und verschiedenste Stile miteinander kombiniert, um eine krasse Sammlung an Fortbewegungsmitteln zu erschaffen. Von supercoolen Motorrädern und biomechanischen Streitrössern bis hin zu Kriegsmaschinen, die Raumschiffen ähneln– durch die fantastische Vielfalt ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. An alle, die gerne im Team unterwegs sind, haben wir natürlich auch gedacht: Ob Wassermotorräder oder mechanische Kamele, die Platz für mehrere Wanderer bieten, auch hier gibt es genug Auswahl.

Ihr werdet es nicht glauben, aber es wird noch besser. Lasst euch von der Fusion aus altasiatischem Charme und modernen mechanischen Errungenschaften verzaubern– dem Enigmatischem Hirsch, einer Sonderanfertigung, die nur in Gebiet 9 verfügbar ist. Dieses unglaubliche Vehikel wurde vom majestätischen Hirsch inspiriert und läuft mit reiner Energie, wodurch es sich perfekt dazu eignet, die anspruchsvollen Gebirgslandschaften von Gebiet 9 zu durchqueren. Aber haltet euch lieber gut fest, denn der Ritt könnte etwas holprig werden– alles Teil des spannenden Reiseerlebnisses.

Und für PS-Besitzer haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl im Reiserucksack: den exklusiven Rennwagen Eisblaue Blüte, den es zusammen mit der Ultimate Edition gibt. Damit könnt ihr über die nervenaufreibenden Rennstrecken Mirrorias flitzen und jeden Winkel von Gebiet 9 erkunden– adrenalingeladene Drifts und Extremgeschwindigkeiten, bei denen euch das Herz stehen bleiben wird, inklusive. Und dank des immersiven haptischen Feedbacks des PS5-Controllers werdet ihr euch fühlen, als würdet ihr selbst hinterm Steuer sitzen. Online-Gaming war noch nie so aufregend.

Nach der Veröffentlichung auf PlayStation können Wanderer in Gebiet 9 einen alten Bekannten namens Ming Jing treffen, der nun eine neue Identität und Aufgabe hat. In Aesperia verkörpert er den gefassten und ruhigen Anführer der Flüchtlinge, während er im Gebiet 9 mehr Macht innehat und einer neuen Pflicht nachgeht.

Ming Jings Design ist bewusst asiatisch gehalten. Die Elemente von Schildkröte und Schlange werden in Form von Xuanwu dargestellt. Es ist eines der vier Symbole der chinesischen Sternbilder. Eine ehrwürdige Gottheit in der chinesischen Religion. Mithilfe des Xuanwu-Totems kann Ming Jing die göttliche Kraft anrufen und seine Feinde mit Formationen angreifen.

Bei der Gestaltung seiner Waffe wollten wir moderne Technologie mit Ming Jings einzigartiger Persönlichkeit verbinden. Die mysteriöse Waffe steht für Ming Jings beherrschtes und ruhiges Vorgehen in jeder Situation.

Macht euch bereit, diese geheimnisvolle Gestalt anzutreffen, und macht euch die Macht von Ming Jing bei der Erkundung der epischen Welt zu Nutze.

Spannende Zeiten für PlayStation

Der Hype ist echt und wir können es kaum erwarten, euch die neuesten News zu Tower of Fantasy zu präsentieren. Schmiedet neue Freundschaften, löst uralte Geheimnisse und macht euch auf ein Free-to-Play-Abenteuer wie kein anderes gefasst– Tower of Fantasy erwartet euch. Schnappt euch euren Controller und erlebt die Magie. Wir freuen uns schon, euch auch auf PlayStation begrüßen zu dürfen. Wanderer, das Abenteuer ruft euch!