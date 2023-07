PM: Das sind die PlayStation Plus Spiele im August 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, dir heute die PlayStation Plus-Monatsspiele für August vorstellen zu können. Die monatlichen Spiele PGA Tour 2K23, Dreams und Death’s Door stehen PlayStation Plus-Mitgliedern von Dienstag, 1. August, bis Montag, 4. September, zur Verfügung.

Schauen wir uns jedes der Spiele etwas genauer an.

Zeigt euer Können auf der PGA Tour und werdet der nächste FedExCup Champion, während ihr gegen Tour-Profis antretet und neue Rivalitäten aufbaut. Spielt zum ersten Mal als männlicher und weiblicher Profi, einschließlich Tiger Woods, Online und auf der Couch. Verbessert euren MyPLAYER mit neuen Fertigkeiten und Archetypen und stolziert mit neuer lizenzierter Ausrüstung und Kleidung über das Grün. Leitet eure eigenen Online-Vereine, um Turniere und Saisons zu managen oder testet eure Fähigkeiten gegen eure Freunde im Divot Derby und im Casual-Modus. Erstellt euren eigenen Traumplatz mit dem Course Designer, der Tausende von anpassbaren Objekten und Plattformübergreifendes Teilen bietet.

Dreams ist ein außergewöhnliches, sich ständig erweiterndes Spieleuniversum des preisgekrönten Studios Media Molecule, den Machern von LittleBigPlanet und Tearaway, in dem ihr von der Community erstellte Spiele aus der ganzen Welt entdecken könnt… und lernt, eure eigenen zu erstellen. Die neueste Entwicklung der Maxime Play, Create und Share des Studios gibt euch die Möglichkeit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Erweckt eure Ideen mit innovativen, benutzerfreundlichen Tools zum Leben und teilt sie dann mit einer weltweiten Community. Ob ihr nun Spiele, Musik, Gemälde, Animationen, Skulpturen, Filme oder irgendetwas dazwischen erstellen wollt, Dreams ist ein außergewöhnlicher digitaler Spielplatz, auf dem alles möglich ist.

Und das ist noch nicht alles! Im Rahmen von Dreams, das für PlayStation Plus erhältlich ist, wird auch das neueste Spiel von Media Molecule, Tren, in Dreams spielbar sein. Tren ist ein nostalgisches Abenteuer, in dem es darum geht, einen bemerkenswerten Spielzeugeisenbahnzug zu steuern, und erzählt eine persönliche Geschichte über das Erwachsenwerden – und die transformative Kraft des Spielens.

Erlebt eine düstere und doch dunkel-komödiantische Geschichte, in der ihr Nahkampfwaffen, Pfeile und Magie einsetzt, um in diesem isometrischen Action-Abenteuer eine fantastische Reihe von Bestien und Halbgöttern zu besiegen. Verschafft euch einen Vorteil, indem ihr die Werte eures Charakters anpasst und die Fähigkeiten und Upgrades meistert, die ihr erhaltet, während ihr ein Land voller verdrehter Bewohner und zahlloser Geheimnisse erkundet und den seltsamen und wundervollen Charakteren, die ihr auf eurem Weg trefft, Hoffnung bringt.

PlayStation Plus-Mitglieder können bis Montag, den 31. Juli, Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered und Endling – Extinction is Forever in ihre Spielebibliothek aufnehmen.

Schaut euch auch unsere monatliche PlayStation Plus-Wiedergabeliste auf Spotify an, die jeden Monat mit neuen Songs aktualisiert wird.