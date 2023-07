PM: Ratchet & Clank: Rift Apart ist jetzt für PC erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo zusammen! Heute feiern wir die Veröffentlichung von Ratchet & Clank: Rift Apart auf PC!

Im Jahr 2002 veröffentlichte Insomniac Games das erste „Ratchet & Clank“-Spiel auf PlayStation. In den zwei Jahrzehnten danach hat sich die Serie zu einer legendären Reihe auf den PlayStation-Konsolen entwickelt und jetzt wagen Ratchet und seine Freunde und Feinde zum allerersten Mal den Sprung auf eine neue Plattform.

Im Namen von allen hier bei Nixxes Software darf ich sagen, dass wir uns schon sehr auf eure Erlebnisse in Ratchet & Clank: Rift Apart auf PC freuen und auch eure Ergebnisse im Fotomodus kaum erwarten können! Ihr könnt uns helfen, eure Beiträge zu finden, indem ihr den Hashtag #RatchetPC verwendet, wenn ihr eure Erfahrungen und Kreationen in den sozialen Medien teilt.

Reist in diesem Action-Adventure-Plattformer durch die Dimensionen und schlüpft in die Rolle von Ratchet und seinem Roboterfreund Clank, die gegen einen bösen Imperator aus einer anderen Realität kämpfen. Ratchet & Clank: Rift Apart ist das jüngste Spiel einer Langzeitserie, aber auch ein exzellenter Einstiegspunkt für Neulinge – dank einer eigenständigen Handlung und der Einführung der brandneuen Charaktere Rivet & Kit.

„Ratchet & Clank“-Spiele sind für ihr wildes Waffenarsenal bekannt und Rift Apart bildet da keine Ausnahme. Im Verlauf dieses mehrdimensionalen Abenteuers könnt ihr zwanzig Waffen freischalten, darunter die explosive Schmetterbombe, den Energiestrahlen abfeuernden Negatronbeschleuniger sowie den Querschläger, mit dem ihr Projektile auf eure Feinde abprallen lassen könnt, um sie ins Jenseits zu befördern.

Durch den Einsatz von Waffen im Kampf werden diese hochgestuft, wodurch sich ihr Schaden erhöht und weitere Upgrade-Optionen bei Waffenhändlern freigeschaltet werden. Wenn die Waffen auf ihr Maximum hochgestuft werden, verändern sie ihre Form und werden noch mächtiger. Auf PC könnt ihr dieses explosive Waffenarsenal mit Maus- und Tastatur-Steuerung oder mit einem Controller einsetzen. Egal, wofür ihr euch entscheidet, ihr könnt die Steuerung komplett nach eurem Geschmack anpassen. Und wenn ihr einen DualSense Controller von PlayStation über eine kabelgebundene Verbindung verwendet, werdet ihr immersives haptisches Feedback und dynamische Trigger-Effekte erleben.

Ratchet & Clank: Rift Apart auf PC ist vollgepackt mit den neuesten Technologien, darunter DirectStorage 1.2 mit GPU-Dekomprimierung, und den aktuellsten leistungsverbessernden Hochskalierungstechnologien. Features wie Ultra-Breitbild-Unterstützung, Raytracing-Schatten und Raytracing-Umgebungsverdeckung ermöglichen es PC-Fans mit High-End-Systemen, die Fähigkeiten der neuesten Hardware voll auszuschöpfen. Eine breite Palette an Grafikoptionen, Voreinstellungen und Einstellungen sorgt dafür, dass das Spiel auch auf einfacheren Systemen und tragbaren Gaming-Geräten gespielt werden kann.

Seht euch die nachfolgende Übersicht über unsere Hardware-Empfehlungen an, in der ihr diverse Grafik-Voreinstellungen findet.

Ratchet & Clank: Rift Apart für PC ist jetzt auf Steam und im Epic Games Store erhältlich.