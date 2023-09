Spiele-Check von Vampiro

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dieser Kunde weiß, worauf es ankommt.

Geschichte eures Brewpubs

Ihr braut nach Rezept oder lasst eurer Fantasie freien Lauf. Hauptsache, das Resultat stimmt.

Eine Schlückchen Overcooked

Am Ende des Tages gibt es eine Übersicht.

Aufräumen und Putzen gehören dazu, das Spiel ist hier sehr realistisch.

Fazit

Berufssimulation

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Einzelspieler

Preis: 17,49 Euro

In einem Satz: Spaßiges Bierspiel für zwischendurch, Prost!

Derhat eine tolle Prämisse, denn welcher Bierliebhaber wollte nicht schonmal seinen eigenen Pub eröffnen, managen und dann auch noch Bier brauen! Inverstirbt euer Großvater und ihr bekommt eine Farm, in Brewpub erbt ihr (als der Taugenichts) eine Lokalität. Die müsst ihr auf Vordermann bringen, seid aber zum Glück auch nicht alleine.Wichtigste Bezugsperson ist zunächst der Familienanwalt Harvey, auf den ersten Blick nicht mit einem Starwanwalt ausverwandt. Er leitet euch durch die Wiedereröffnung des Pubs und teilt euch die Wünsche eures Großvaters mit. Erstmal müsst ihr putzen und Müll entsorgen, ihr bekommt auch eine erste Grundausstattung an Möbeln. Zweite Bezugsperson ist Albatros, der es sich vor der Lokalität bequem gemacht hat. Er ist aber kein gewöhnlicher Obdachloser, sondern scheint eine Vergangenheit als Bier-Experte zu haben – zumindest gibt er immer wieder Tipps dazu, was ihr wie brauen solltet. Schließlich bekommt ihr per E-Mail Aufträge und müsst spezielle Biere mixen und liefern. Schafft ihr das, gibt es Boni. Eine Bauarbeiter-Crew führt dann beispielsweise die erste Erweiterung des Pubs durch oder ihr bekommt eine, zu dem Zeitpunkt dann schon herbeigesehnte, Spülmaschine für Gläser.So huscht ihr in Ego-Sicht durch den Pub, dekoriert ein wenig, ordert Gläser, die per Ninja-Express sofort geliefert werden, und braut etwas zusammen. Einmal entwickeltes Bier könnt ihr aber auch bequem bestellen; das spart Zeit, kostet aber mehr Geld. Ihr startet mit dem Rezept für American Pale Ale, könnt aber zum Beispiel Erdbeergeschmack hinzufügen und ohnehin brauen, was ihr wollt. Zutaten mixen, kochen, Geschmack oder Farben und Hefe beimischen, dann ab in den Eimer und mindestens über eine Nacht fermentieren. Praktisch ist, dass ein großer Behälter gleichzeitig als Koch- und Fermentier-Topf dient. Das fertige Gesöff füllt ihr in Fässer um und schließt diese per Schlauch an der Zapfanlage an. Jetzt noch alle Biere, die nach ein paar Tagen ihren WOW-Faktor verlieren und temporär aus dem Angebot genommen werden sollten, aufs Menü packen und einen Preis festlegen. Und dann könnt ihr auch schon öffnen.Sobald ihr öffnet, strömt Kundschaft in euren Pub. Die will – völlig unerwartet – Bier, das ihr eifrig zapft und ihnen reicht. Manche Kunden möchten ein spezielles Gebräu haben oder auch einen bestimmten Geschmack. Könnt ihr den Wunsch nicht erfüllen, schickt ihr den Patron lieber heim, der hinterlässt sonst noch eine schlechte Rezension, was euch Kundschaft kostet. Ebenfalls nicht gut an kommt ein schmutziger Pub. Und leider ist ordnungsgemäße Müllentsorgung für manche Kunden ein Fremdwort. Ihr putzt und wischt ihnen also hinterher, sammelt Gläser ein und spült sie, während schon der nächste Durst gelöscht werden muss. Da kann auch schonmal ein bisschen Hektik aufkommen und ein Hauch vonweht durch euren Pub!Habt ihr geschlossen und sind die letzten Kunden gegangen, räumt ihr noch auf, braut vielleicht noch was (falls ihr das nicht vorm Öffnen schon getan habt) oder nutzt das Geld um neue Tische, Dekoartikel oder eine Arcade-Maschine anzuschaffen, auf der ihr sogar ein kleines Spielchen spielen könnt.Tag für Tag und Nacht für Nacht bedient ihr mehr Kunden, baut den Pub aus, vergrößert euer Angebot, stellt Leute ein, erfüllt die Aufgaben und levelt so auf und schaltet neue Gegenstände frei. Neben dem Story-Mode gibt es einen Sandbox-Mode, den ihr mittlerweile direkt starten könnt. Los geht es dann in einem schon gut ausgestatteten Pub in dem auch alle Ausbaustufen gezündet sind. Und mit mehr Geld. Mir macht aber gerade der Aufbau meines eigenen, kleinen Bierimperiums am meisten Spaß.Der Release-Zustand von Brewpub Simulator war ein Desaster. Ständig sind Gegenstände durch den Boden oder andere Objekte geglitched, was letztlich jeden Spielstand zerstörte. Was haben die in den Credits aufgeführten QA-Tester gemacht? Aufgrund der Bugs und der eher auf Maussteuerung ausgelegten Bedienung unternahm ich auf dem Steam-Deck nur ein paar Gehversuche. Umso erstaunter war ich gut einen Monat nach Release, dass Brewpub Simulator nach einigen Patches wirklich gut und bugfrei läuft. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Interface, Tablet (Menü) mit Übersichten, Shopping und so weiter waren schon zu Release auf gutem Niveau.Und so entfaltet Brewpub Simulator jetzt genau den Charme, den ich mir erhofft hatte: In dem überschaubaren Setting eures Pubs baut ihr diesen immer mehr aus, durchlauft die Schritte einer kleinen Management-Simulation und stellt später sogar Personal ein, experimentiert beim Brauen und bedient Kunden. Brewpub Simulator wurde so doch noch zum erhofften Spielspaß für zwischendurch.