PM: Baldur’s Gate 3: Das müsst ihr über das Rollenspiel-Epos wissen (Sony Playstation Blog)

Dieses Jahr dürfen sich Fans umfangreicher Rollenspiele auf einen echten Leckerbissen freuen, denn Baldur’s Gate 3 lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. In diesem Artikel fassen wir für euch alle bisher bekannten Informationen zum Titel für euch zusammen.

Worum geht es in der Story?

Eure Spielfigur lebt auf dem Kontinent Faerûn und wird eines Tages in einen Überfall durch Gedankenschinder verwickelt. In dessen Verlauf wird euer Charakter mit einem Parasiten infiziert, der ihn langsam in ein Monster verwandelt. Um nicht selbst als Gedankenschinder zu enden und ein Heilmittel zu finden, findet ihr euch bald in einem gewaltigen Abenteuer wieder. Gemeinsam mit eurem Team beeinflusst ihr euer Schicksal und das der Welt.

Wer sind die Bösewichte im Rollenspiel?

Wie zuvor bereits erwähnt, sind die Gedankenschinder, auch Illithide genannt, eine mächtige Bedrohung im kommenden RPG. Sie ernähren sich von den Gehirnen ihrer Opfer oder pflanzen ihren Nachwuchs in diese ein, damit sie wachsen können. Genau das soll mit der Spielfigur passieren, doch der Prozess verläuft anders als gedacht.

Außerdem haben Larian Studios drei weitere Charaktere vorgestellt, die in Baldur’s Gate 3 in die Rolle der Antagonisten schlüpfen werden. Diese sind:

Wird es eine deutsche Sprachausgabe geben?

Da wir nun bereits bei den Sprechern der Bösewichte des Rollenspiels sind, kommen wir kurz zur Sprachausgabe. Anders als noch in den beiden Vorgängern werdet ihr in Baldur’s Gate 3 auf eine deutsche Synchronisation verzichten müssen. Dafür werden die Untertitel und sonstige Texte im RPG auf Deutsch übersetzt sein.

Wie passt das Spiel ins Dungeons & Dragons-Universum?

Inspiriert wurde Baldur’s Gate 3 von der 5. Edition des D&D-Regelwerks, genauer der Version 5e. Allerdings hat das Entwicklerteam einige Anpassungen vorgenommen. CEO Swen Vincke verriet gegenüber PC Gamer, einige Regeln des Tabletop-Originals seien nicht für ein Videospiel geeignet, weshalb das Entwicklerstudio einen eigenen Ansatz gewählt habe, der zu einem Game passen und die D&D-Essenz beinhalten würde.

Die Geschichte des RPGs spielt indes gut 100 Jahre nach Baldur’s Gate 2, wobei ihr nicht notwendigerweise Vorwissen um dessen Ereignisse mitbringen müsst. Im Rahmen eines AMA auf Reddit verriet Vincke hingegen, es werde die eine oder andere Verbindung zu den zwei Vorgängerspielen geben, über die sich vor allem Fans freuen dürften.

Davon abgesehen erzählt der neueste Ableger der Franchise eine eigenständige Geschichte innerhalb des großen und weiten Dungeons & Dragons-Universums. Damit sich diese möglichst geschmeidig in die bekannte Lore des Tabletop-Vorbilds einfügt, hat Wizards of the Coast, der Rechteinhaber der D&D-IP, die Entwicklung von Baldur’s Gate 3 begleitet und genau auf diesen Umstand besonders geachtet.

Wie lange beschäftigt euch das RPG von Larian Studios?

Mit Baldur’s Gate 3 erwartet euch ein wirklich überaus umfangreiches Paket. Abhängig von eurem Spielstil und wie gründlich ihr die Spielwelt erkundet sowie die Nebenmissionen erledigt, könnt ihr zwischen 75 und 100 Stunden für einen Durchlauf einplanen.

Falls ihr wirklich alles sehen wollt, soll sich die Spielzeit laut dem Entwicklerstudio sogar noch mindestens verdoppeln und euch für rund 200 Stunden an den DualSense-Controller fesseln. Da die Spielwelt besonders dynamisch auf euch und eure Entscheidungen reagieren soll, wird zudem für allerlei Wiederspielwert gesorgt sein.

Einen nicht unerheblichen Teil eurer Spielzeit werdet ihr übrigens mit dem Anschauen von Zwischensequenzen und dem Lesen von Dialogzeilen verbringen. Laut Larian Studios wird Baldur’s Gate 3 mehr als dreimal so viele Dialogzeilen wie die komplette Der Herr der Ringe-Romanreihe und mit 174 Stunden mehr als doppelt so viel Videomaterial als alle acht Game of Thrones-Staffeln zusammen bieten!

Wie spielt sich Baldur’s Gate 3?

Das Gameplay von Baldur’s Gate 3 fußt gewissermaßen auf drei großen Säulen, deren Mechaniken natürlich auch immer wieder ineinandergreifen, um euch noch mehr ins Spielgeschehen hineinzuziehen. Diese sind:

Welche Schwierigkeitsgrade gibt es im Rollenspiel?

Damit möglichst viele Spielertypen ihren Spaß mit Baldur’s Gate 3 haben können, wird das Rollenspiel verschiedene Schwierigkeitsgrade an Bord haben. Diese sind:

Es liegt Liebe in der Luft

Doch es wird nicht nur allerlei Action und Entscheidungen in Baldur’s Gate 3 geben, sondern auch Raum für Romantik. Ihr könnt mit euren Gruppenmitgliedern somit Beziehungen eingehen. Ob das nur eine Nacht voller Leidenschaft oder doch eine echte, emotional tiefgehende Beziehung sein soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Es hängt davon ab, wie sehr euch das jeweilige Gruppenmitglied vertraut, wie gut ihr euch mit dem entsprechenden Charakter versteht, sowie von der Hintergrundgeschichte eurer Spielfigur und den Entscheidungen, die ihr bis dahin getroffen habt.

Selbst ungewöhnliche Liebschaften wie jene mit einem sich in ein Tier verwandelten Druiden sind möglich. Laut Push Square hat genau eine solche Szene, die von Larian Studios veröffentlicht wurde, zu einem Bann des Unternehmens bei TikTok geführt.

Wie viele Völker gibt es in Baldur’s Gate 3?

D&D-Fans dürfen sich wenig überraschend natürlich auch auf diverse Völker freuen, die sie aus dem Tabletop-Dauerbrenner kennen. Insgesamt wartet das kommende Rollenspiel mit elf Völkern auf, die sich teilweise noch in Untervölker aufgliedern:

Aus wie vielen Klassen dürft ihr in Baldur’s Gate 3 wählen?

Ähnlich umfangreich fällt die Auswahl der verfügbaren Klassen aus, denn insgesamt dürft ihr euch für eine von 12 Grundklassen entscheiden. Diese sind wiederum in diverse Unterklassen unterteilt. Ihr steht somit wirklich vor der berühmt berüchtigten Qual der Wahl.

Was sagen die Entwickler zu den Charakterklassen?

Im Interview mit GamesRadar+ ging Lead Writer Adam Smith etwas genauer auf die Charakterklassen ein. Er verriet unter anderem, dass der Mönch eine wirklich gute Wahl sei, weil er verglichen mit anderen Klassen sehr schnell sei:

“Sobald man Stufe sechs oder sieben erreicht hat, fühlt es sich an, als bräuchte man fünf Züge für den einen Zug eines anderen, weil man herumrennt und überall hin springt.”

Außerdem hob er die Paladin-Klasse hervor, die Smiths persönliche Lieblingsklasse sei.

Interessant werde es seiner Ansicht nach vor allem dann, wenn sich die Spieler dazu entscheiden, mit ihren Handlungen gegen den Paladin-Schwur zu verstoßen:

“Es gibt bestimmte Dinge, die man tun kann, die gegen den Schwur verstoßen, und wenn man das tut, wird man buchstäblich von einem Kerl namens Eidbrecher besucht, diesem finsteren Ritter. Das ist verdammt geil. Es ist dieser ganze Moment nur für diese eine Klasse. Sie erleben diesen Moment, in dem sie sagen: ‘Oh s***, ich habe gerade die Kraft des kosmischen Gleichgewichts verschoben’.”

Character Editor oder vorgefertigte Spielfigur

Zu Beginn eures Abenteuers dürft ihr euch entscheiden, ob ihr euch in einem umfangreichen Character Editor austoben und so eure eigene Spielfigur erstellen möchtet oder lieber einen vorgefertigten Charakter auswählt. Entscheidet ihr euch für die Baukastenvariante, dürft ihr aus den zuvor erwähnten Völkern sowie Klassen wählen. Hinzukommen zahlreiche weitere Parameter, die ihr frei einstellen könnt.

Tatsächlich bietet euch der Editor sogar deutlich mehr Optionen als jemals zuvor und hat auch einige neue Auswahlmöglichkeiten mit an Bord, beispielsweise Narben oder Sommersprossen. Zudem gibt es neue Tattoo-Designs, verschiedene Accessoires oder bei Tieflingen eine anpassbare Hornfarbe. Des Weiteren müsst ihr keinen jugendlichen Charakter erstellen, sondern könnt auch ältere Spielfiguren kreieren.

Falls ihr lieber möglichst schnell eure Reise beginnen möchtet, geht das natürlich auch. Für diesen Fall stellt euch das Team von Larian Studios diese sechs vorgefertigten Spielfiguren, sogenannte Origin-Charaktere, zur Auswahl:

Wie stark kann eure Spielfigur werden?

Ursprünglich war geplant, das Maximallevel in Baldur’s Gate 3 auf 10 festzusetzen. Letztendlich entschied sich das Entwicklerteam jedoch dazu, die Levelobergrenze auf 12 anzuheben, was auch spielerische Auswirkungen haben wird.

Aufgrund des höheren Levels kann eure Spielfigur somit später noch mächtigere Zauber einsetzen, die mit einem Charakter der Stufe 10 nicht möglich gewesen wäre.

Beim Stufenanstieg ist es übrigens ab und an möglich, euren Attributswert mit einem neuen Talent zu verbessern. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um ein Upgrade, das eurer Spielfigur einzigartige Vorteile verleiht. Pünktlich zum Release versprechen die Verantwortlichen eine Auswahl von 37 möglichen Talenten.

KI-Begleiter in der Übersicht

Natürlich müsst ihr nicht alleine den Kontinent Faerûn auf der Suche nach einem Heilmittel bereisen, sondern könnt auf die Unterstützung einiger KI-Begleiter bauen. Hierzu stehen euch Stand jetzt die nachfolgenden vier Charaktere zur Auswahl:

Sowohl Jaheira als auch Minsc kennen langjährige Fans der Spielereihe bereits aus den Vorgängern, denn beide Charaktere waren bereits in Baldur’s Gate 1 und 2 mit dabei.

Splitscreen, Online-Multiplayer & Cross-Save

Falls ihr nicht auf KI-Begleiter bauen wollt, könnt ihr alternativ in Baldur’s Gate 3 auch mit anderen menschlichen Mitspielern und Mitspielerinnen umherstreifen. Die PlayStation 5-Version unterstützt einen lokalen Splitscreen-Modus, also dürft ihr ganz gemütlich mit einem Freunde zuhause auf dem Sofa zusammen eine Runde spielen.

Des Weiteren gibt es die Option, im Online-Multiplayer durchzustarten. Hier dürft ihr euch direkt mit bis zu drei Mitspielern ins Getümmel stürzen. Ob der Mehrspieler des RPGs auch einen Cross-Platform-Multiplayer, also das Spielen zwischen PlayStation 5, PC und Mac unterstützen wird, ist hinsichtlich der Konsolenversion noch nicht bekannt.

Dafür haben Larian Studios bereits bestätigt, dass ihr euren Spielstand für alle erhältlichen Versionen des Rollenspiels nutzen dürft. Solltet ihr also von der PlayStation 5 auf die PC-Fassung umsteigen oder umgekehrt, könnt ihr eure Reise nahtlos fortsetzen. Um Cross-Save nutzen zu können, benötigt ihr lediglich einen verknüpften Larian-Account.

Damit sind wir nun am Ende unserer kleinen Übersicht angekommen. Freut ihr euch bereits auf Baldur’s Gate 3? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!

Allgemeine Infos zu Baldur’s Gate 3

Entwicklerstudio: Larian Studios (Divinity-Reihe)

Genre: Rollenspiel

Plattformen: PC, Mac, PlayStation 5

Veröffentlichungstermin: 6. September 2023 (PS5)

Editionen: Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition

