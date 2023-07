PM: 13 Spiele, die du in der zweiten Jahreshälfte 2023 nicht verpassen solltest (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ist es zu fassen, dass die Hälfte von 2023 schon rum ist? Die Zeit vergeht im Fluge, wenn man richtig viel Spaß beim Spielen hat. 2023 war bisher schon ein ziemlich wilder Ritt für alle PlayStation-Spieler:innen, aber die Wahnsinnsliste für den Rest von 2023 ist mindestens genauso spannend.

Um es mit den Worten des weisen Samuel Drake zu sagen: “Ich wusste schon immer, dass wir für etwas Großes bestimmt sind.” Widmen wir uns also ohne weitere Umschweife ein paar der heißesten Veröffentlichungen, die 2023 auf PlayStation-Plattformen erscheinen.

Sei kein drittklassiger Zauberschleuderer irgendwo im Hintergrund – Ab an vorderste Front als Kampfmagier, wo du in diesem dynamischen Fantasy-Egoshooter der neuen Entwickler Ascendant Studios ordentlich austeilst. Du schlüpfst in die Rolle von Jak, einem begabten jungen Mann aus den Slums, der zum Kampfmagier wird, um gegen die übermächtigen Armeen der tyrannischen Rasharn zu kämpfen. Setze geschickt ein Arsenal an unglaublichen Zaubern ein – sowohl offensive als auch unterstützende –, um Gegner zu bekämpfen und verschiedene Level zu erkunden. Du verstärkst und verwandelts Jaks Fähigkeiten mit magischen Ringen, Siegeln, Totems und Armschienen, um aus ihm deinen perfekten magischen Söldner zu machen. Packender Weltenbau, umwerfende Grafik und jede Menge Geheimnisse, die entdeckt werden wollen, sorgen für frischen Wind im Egoshooter-Genre.

Veröffentlichungsdatum: 22. August | Publisher: Electronic Arts | PS5

Geh mit From Softwares fesselndem Mech-Kampfsimulator in die Vollen. Kämpfe auf dem teilweise verwüsteten Planeten Rubicon um die Zukunft mit deinem angepassten Armored Core-Mech und rüste Teile aus, um Angriffe und Beweglichkeit an deinen bevorzugten Spielstil anzupassen. Du spielst verschiedene Missionen und stellst dich sowohl Armored Core-Piloten aus rivalisierenden Fraktionen als auch gigantischen Mecha-Monstrositäten. Schließe Missionen und Ziele ab. Setze das neue Assault Boost-Manöver ein, um Gegnern auf die Pelle zu rücken und sie in heftigen und strategischen Kämpfen ins Taumeln zu bringen. Armored Core VI wartet mit mehreren Enden und unzähligen Anpassungsmöglichkeiten auf und wird dich auf die Mission deines Leben schicken.

Veröffentlichungsdatum: 25. August | Publisher: Bandai Namco| PS5, PS4

Das letzte Jahr an der Highschool weckt viele Erinnerungen: Abschlussball, Klassenringe, alte Freunde, drohende Auslöschung … okay, vielleicht ist Letzteres nur im ganz speziellen Fall von Goodbye Volcano High wichtig. Dieses emotional aufgeladene, erzähllastige Indie-Juwel nimmt uns mit in die Zeit, als Dinosaurier die Erde beherrschten. Entgegen der landläufigen Meinung steckten junge Dinos genauso voller Teenager-Nöte, Unsicherheit und seltsamer Gefühle wie moderne Menschen. Begleite die Crew der Band VVorm Drama und ihre Mitstreiter mit einer verzweigten Geschichte und rhythmischen Minispielen auf ihrem Weg durch die Höhen und Tiefen eines ereignisreichen Abschlussjahres, das mit einem gigantischen Knall enden wird.

Veröffentlichungsdatum: 29. August | Publisher: KO_OP | PS5, PS4

Wer sich von einer Sternschnuppe ein majestätisches, klassisches und rundenbasiertes RPG gewünscht hat: dieser Wunsch wurde jetzt erfüllt. Sea of Stars kommt aus dem Hause Sabotage Studios, dem talentierten Team hinter dem Indie-Mega-Hit The Messenger, und spielt sogar im selben geteilten Universum. Folge den beiden Kindern der Sonnenwende auf ihrer Reise, Sonnenfinsternis-Magie zu meistern und den bösen Alchemisten Fleshmancer zu besiegen. Tauche ab in herrlicher Sprite-basierter Grafik mit farbenfrohen Details und quirligen Animationen – die perfekte Ergänzung zu den taktischen, rundenbasierten Kämpfen mit abgepassten Treffern, Kombo-Angriffen mit mehreren Charakteren und einer einzigartigen Lock-Mechanik zum Unterbrechen von Angriffen.

Veröffentlichungsdatum: 29. August | Publisher: Sabotage Studios | PS5, PS4

Die Wartezeit war lang, aber Baldur’s Gate 3 von Larian Studios ist fast da. Die Mächte der Finsternis erheben sich erneut und das Schicksal der Vergessenen Reiche liegt in deinen Händen. Doch zuerst musst du einen Weg finden, diesen ekelhaften Parasiten aus deinem Körper zu entfernen, und dabei brauchst du Hilfe. Finde Reisegefährten – CPU-gesteuerte Charaktere, selbst erstellte Gefährten oder Online-Freunde –, die dich bei deinem Abenteuer unterstützen. Auf dich warten eine riesige Welt, klassische Dungeons & Dragons-Mechaniken, verschiedene Schwierigkeitsstufen (darunter eine wirklich brutale Taktiker-Einstellung), endlose Möglichkeiten zur Charakteranpassung und eine spannende Geschichte. Baldur’s Gate 3 ist ein gnadenloses Fantasy-RPG-Erlebnis mit gigantischem Wiederspielwert.

Veröffentlichungsdatum: 6. September | Publisher: Larian Studios | PS5

Wer von uns lässt nicht gern so richtig den Asphalt glühen? Was könnte da besser sein, als jede Menge glänzender, superschneller Autos, die vor der atemberaubenden tropischen Kulisse Hawaiis die Motoren heulen lassen? The Crew Motorfest entführt Spieler:innen auf die von der Sonne geküsste Insel O’ahu mit einem Open-World-Fahrerlebnis, das Seinesgleichen sucht. Das neue “Playlists” Feature bietet dir sorgfältig zusammengestellte Missionssets, die dich in spezielle Facetten der Autokultur eintauchen lassen. Fahre allein die Insel entlang oder miss dich in Koop-Herausforderungen mit anderen Spielern online in laufenden Live-Events. Stelle einen Mega-Fuhrpark an alten und neuen Autos zusammen, um deine Sammlung zu genießen und zu fahren, wie du möchtest. In diesem Paradies liegt dir die Autowelt wahrlich zu Füßen.

Veröffentlichungsdatum: 14. September | Publisher: Ubisoft | PS5, PS4

Manchmal braucht es eine gute, altmodische Auffrischung der Zeitlinie, um Ordnung zu schaffen. Hat zumindest der kürzlich ernannte Feuergott Liu Kang beschlossen. Der neueste Beitrag zur Kampfspiel-Saga von NetherRealm Studios bringt beliebte und neue Charaktere zurück auf die Turnierbühne mit einer neuen Zeitachse und jeder Menge neuer Tricks. Neben der sehnlichst erwarteten Rückkehr und Neuauflage des Air Kombat-Kombosystems können Spieler:innen das neue Kameo-Feature nutzen, um Kämpfer aus anderen MK-Zeitlinien zu rufen, die ihnen kurz im Kampf helfen. Und natürlich bekommst du butterweiches Online-Versus-Spiel und viele der ausgeklügelten Fatalities, die das MK-Franchise ausmachen.

Veröffentlichungsdatum: 19. September | Publisher: WB Games | PS5

Auch auf dem Schlachtfeld kann Liebe erblühen! Eternights aus dem Hause Studio Sai bietet eine einzigartige Mischung aus romantischer Simulation und nervenzerfetzender Action. Angesichts einer nahenden Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes versuchen einige Teenager in Seoul noch immer, in einem unterirdischen Bunker so normal wie möglich zu leben, was bedeutet, dass die jugendlichen Hormone förmlich übersprudeln. Nutze Ingame-Apps, um dich mit potenziellen Partnern zu treffen, mit ihnen zu reden und Bande zu knüpfen. Jeder verfügt über eine einzigartige Persönlichkeit und du darfst nicht vergessen, dass deine Dialogentscheidungen weitreichende Konsequenzen haben. Nutze die Macht der Verbindungen, die du geknüpft hast, um deine Kampffähigkeiten zu verbessern und die mutierten Monster zu besiegen, die in der gefährlichen Mauer lauern.

Veröffentlichungsdatum: 21. September | Publisher: Studio Sai | PS5, PS4

Im neuesten Teil der Assassin’s Creed-Saga schlüpfst du in die Rolle von Basim, einem jungen Dieb, der sich in den Straßen von Bagdad im 9. Jahrhundert durchschlägt. Doch Basim hat Potenzial und wird bald von Meisterassassine Roshan unter die Fittiche genommen und zu einem Verborgenen, der die Kunst des vorsichtigen Tötens lernt. Überarbeitete Charakteranimationen und die breiteste Bewegungspalette, die es je in einem Assassin’s Creed-Spiel gab, machen das Sprinten über Dächer und das Herumstreifen auf den Straßen der Stadt flüssiger und packender denn je. Setze dein Werkzeug, deinen gefiederten Begleiter Enkidu und die neue Assassinen-Fokusfähigkeit ein, um mehrere Ziele hintereinander taktisch auszuschalten, ohne entdeckt zu werden.

Veröffentlichungsdatum: 12. Oktober | Publisher: Ubisoft | PS5, PS4

Vor 13 Jahren ist der gefeierte Horrorautor Alan Wake verschwunden, während er in Bright Falls, Washington Nachforschungen anstellte. Die FBI-Agentin Saga Anderson kommt in dem beschaulichen Landstrich im Nordwesten an, um eine mögliche Reihe von Serienmorden zu untersuchen. Doch als sie Alan Wakes verschollene Romanmanuskripte findet, werden die Dinge um sie herum äußerst seltsam. Verändern die Worte die Realität? Und wo steckt Alan Wake? Tauche in das spannende Survival-Horror-Adventure von Remedy Entertainment ein, wo sich Fiktion und Realität im malerischen pazifischen Nordwesten vermischen. Du musst Saga und Alan steuern, um das Rätsel hinter der verschlungenen Geschichte des Spiels zu lüften.

Veröffentlichungsdatum: 17. Oktober | Publisher: Epic Games | PS5

Schon mal von diesem Spider-Man gehört? Wird neuerdings ganz schön von Fans belagert (sogar im ganzen Multiversum). Glücklicherweise sind zwei dieser Spider-Men Teil dieses epischen Spiels, das exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich ist. Du steuerst unsere geliebten Helden Peter Parker und Miles Morales, schleuderst Netze, kletterst und überquerst mit den neuen Netzschwingen die schwindelerregenden Höhen des Big Apple. Jetzt sind auch Brooklyn und Queens mit dabei! Hier triffst du auf ein paar der furchterregendsten Bösewichte aus den Comics wie Kraven the Hunter und den legendären Erzrivalen Venom. Nutze die einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere, wie die langen Tentakel des schwarzen Anzugs von Peter Parker und die Bioelektrizität von Miles Morales, in heftigen Begegnungen, die epischer denn je sind. Und immer schön auf den Spinnensinn hören: Streiche dir den 20. Oktober rot im Kalender an, denn das willst du nicht verpassen!

Veröffentlichungsdatum: 20. Oktober | Publisher: Sony Interactive Entertainment | PS5

Kiryu Kazuma mag in Yakuza 6 versucht haben, die Bühne zu verlassen, aber egal was passiert, das Leben eines Yakuza scheint ihn immer einzuholen. Als Undercover-Agent behält Kiryu – Entschuldigung, Joryu – die Unterwelt des Sotenbori-Bezirks in Osaka und des Isezaki Ijincho-Bezirks in Yokohama im Auge … gemeinsam mit dem mysteriösen Castle. Die actiongeladenen Kämpfe aus Kiryus ersten Auftritten sind wieder da, und du kannst zwischen zwei gleichsam heftigen Kampfstilen wechseln: Yakuza und Agent. Hast du deine Missionen erfüllt, kannst du Spaß mit beliebten Minispielen wie einer Kampfarena, Pocket Racing und der unvergesslichen Management-Simulation Hostess Club haben. Entdecke den neuen Plan, der Japans Unterwelt fest im Griff hat … wenn du nicht gerade den besten Club in der Stadt managst.

Veröffentlichungsdatum: 9. November | Publisher: Sega | PS5, PS4

Kehre in diesem Nachfolger zum Kinohit Avatar: The Way of Water in die üppige, wundersame Welt von Pandora zurück. Als Na’vi, der als Kind entführt und von der RDA aufgezogen wurde, konntest du den Klauen der RDA entrinnen und nach Hause zurückkehren – doch 15 Jahre fern der Heimat lassen deinen Geburtsort fremd und feindselig wirken. Du musst wieder zum Na’vi werden, während du ihnen in ihrem Kampf gegen die Übergriffe der RDA hilfst. Während du das nie zuvor gesehene Westliche Grenzgebiet von Pandora erkundest, nutzt du verschiedene von Na’vi und Menschen hergestellte Werkzeuge, um dich zurechtzufinden und gegen die natürlichen Gefahren Pandoras und die zerstörerischen Kräfte der RDA zu kämpfen.

Veröffentlichungsdatum: 7. Dezember | Publisher: Ubisoft | PS5