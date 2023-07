Vampire Survivors im Making-Of-Video von noclip

PC Switch XOne Xbox X iOS MacOS Android

Letzte Woche hat das noclip-Team ihr neuestes Doku-Projekt auf YouTube veröffentlicht. Es handelt sich um ein Making Of zum Indie-Hit-Phänomen Vampire Survivors. Da der italienische Ein-Mann-Entwickler Poncle, alias Luca Galante, etwas medienscheu ist und für die Interviews keine Webcam nutzen wollte, hat Danny O'Dwyer von noclip ein Vampir-Puppet anfertigen lassen, um die Tonspur mit entsprechenden Bildern unterlegen und die Geschichte rund um die Entwicklung des Spiels auf witzige Art erzählen zu können.

Das halbstündige Video, das ihr unter der News eingebettet findet, liegt in 4K und englischer Sprache vor, geht auf die bescheidenen Lebensverhältnisse des Entwicklers in Italien ein und wie er mit 25 Jahren nach London zog um erstmal bei McDonald's zu arbeiten, bevor er diverse Anstellungen in der Spielebranche annahm. Die schwierigen Bedingungen der Entwicklung, Geldmangel, die Suche nach einem Publisher und der unerwartete Erfolg werden ebenfalls thematisiert.

Des Weiteren wird auf die externe Hilfe, die Galante hatte, eingegangen sowie auf die interessante Herausforderung, bei der Umstellung des Spiel auf eine Multi-Plattform-Engine, den ursprünglichen "grob-hässlichen" Pixellook als Designentscheidung zu erhalten. Zudem werden noch die Arbeiten an zusätzlichem Content und den DLCs erwähnt und einige grundsätzliche Gedanken zur Spieleindustrie angesichts eines solchen Indie-Phänomens angerissen.

Wenn ihr mehr zu Vampire Survivors und dem Hype drumherum erfahren möchtet, könnt ihr euch den User-Artikel von SupArai zu Gemüte führen oder euch über weitere Ableger dieses neuen Bullet-Heaven-Genres in der Galerie+ von Labrador Nelson informieren.