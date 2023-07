Starfield: Bethesda veröffentlicht drei animierte Kurzfilme

Leider kein Starfield trifft Garfield

PC Xbox X

Am 6. September 2023 erscheint mit Starfield das neueste Spiel der Bethesda Game Studios: Ein Open-World-RPG riesigen Ausmaßes und einer der meisterwarteten Titel des Jahres.

Nun bietet Bethesda einen neuen Einblick in das Universum von Starfield. Nicht etwa in Form eines Gameplay-Trailers, sondern mit drei Zeichentrick-Kurzfilmen unter dem Titel The Settled Systems. Die jeweils rund drei Minuten langen Episoden erzählen ohne Dialoge kurze Geschichten aus drei Städten der Spielwelt. Supra Et Ultra folgt einem Paketlieferanten in New Atlantis, Where Hope is Built dreht sich um eine Frau, die in Akila City ein Raumschiff repariert und The Hand that Feeds führt in die Welt der Kriminalität in Neon.