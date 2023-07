Retro Gamer: Deutsches Autoren-, Loka- & Layout-Team will weitermachen

Wir geben nicht so schnell auf!

Teaser Retro Gamer Deutschland wird nach der November-Ausgabe vom Verlag eingestellt – aber das externe Redaktionsteam, das seit elf Jahren die deutsche Version erstellt, will danach weitermachen!

Wie von Heise/eMedia bestätigt wurde, wird nach der jetzigen August- (RG 4/23) und der folgenden November-Ausgabe (RG 1/24) die eMedia GmbH das Heft Retro Gamer nicht mehr in Deutschland, Österreich und der Schweiz herausgeben.

Die in Lizenz von Future Publishing Limited seit 2012 in Deutschland publizierte, von einem engagierten Team (u.a. Florian Pfeffer, Jonas Schramm, Tom Schmitz, Christian Gehlen und Patrick Bertele) unter der Obhut von GamersGlobal lokalisierte, von Textchef Ernst Altmannshofer mit Adleraugen endkorrigierte, von Chefredakteur Wolfgang Koser verantwortete und last but not least von diensterfahrenen Spieleveteranen wie Anatol Locker, Heinrich Lenhardt, Michael Hengst, Roland Austinat, Harald Fränkel, Winnie Forster, Stephan Freundorfer, Rüdiger Steidle und Jörg Langer (sowie früher Michael Schnelle und Knut Gollert) mit zusätzlichen eigenen Inhalten gefüllte Heft könnte dadurch vom deutschen Markt verschwinden.

Aber nicht, wenn es nach der externen Redaktion geht, also den Autoren, den Lokalisierern und dem seit Tag 1 das Layout des deutschen Hefts verantwortenden Clemens Strimmer: Wir wollen nämlich auch nach November weiterhin ein Retro-Magazin publizieren! Idealerweise mit der offiziellen Lizenz für Retro Gamer, als Plan B aber auch als Eigenentwicklung und mit eigenem Layout. Layout ist überhaupt das Stichwort: Wir wollen klassische Text-Qualität klassisch layoutet anbieten. Ob das in Print-Form sein wird – wie wir hoffen! –, in ePaper-Gestalt oder beides, ob am Ende "Retro Gamer" drüber steht oder ein anderer Titel, wie der Umfang dieses Periodikums sein wird, das alles entscheidet sich in den nächsten Wochen, und zwar maßgeblich durch die Zahl der Unterstützer, die wir für unser Projekt begeistern können, das wir ab Ende des Jahres verwirklichen wollen.

Deshalb gibt es ab sofort eine Unterstützer-Liste nebst Mini-Umfrage (im Gewand eines Newsletters), in die sich jeder qualitätsinteressierte Retro-Fan eintragen kann: www.gamersglobal.de/retro

Bitte weitersagen!