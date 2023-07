Immortality: Making-of-Doku von noclip erschienen

PC Xbox X iOS MacOS Android

Mitte Juli hat das noclip-Team mit The Making Of Immortality eine anderthalbstündige Dokumentation über die Entwicklung des FMV-Titels Immortality veröffentlicht. Danny O'Dwyer von noclip warnt in der Videobeschreibung vor Spoilern aus dem Midgame, die leider nicht zu verhindern gewesen seien, um die Geschichte entsprechend der Intention der Macher zu erzählen.

Es kommen neben den Hauptdarsteller:innen fast der ganze Cast zu Wort. Beleuchtet werden die Dreharbeiten, die schauspielerischen Herausforderungen, die Besonderheiten eines FMV-Projekts (Full Motion Video) sowie die Ausstattung, Kostüm, Maske und die Technik. Zu sehen ist auch das stilvolle Ambiente der Dokudreharbeiten. Des Weiteren werden die unterschiedlichen Release-Plattformen und die internationalen Reaktionen auf das ungewöhnliche Spiel thematisiert. Wenn ihr mehr zu Immortality erfahren möchtet, sei euch ein spezielles Jörgspielt zu Immortality ans Herz gelegt. Das noclip-Video, das ihr im Anschluß eingebettet findet, liegt in 4K und in englischer Sprache vor.