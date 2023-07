Techland: Tencent wird Mehrheitseigner

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Techland sind vielen von euch unter anderem durch die Entwicklung der Zombie-Open-World-Spiele Dying Light 1 und 2 bekannt, mit denen das Studio noch immer beschäftigt ist: In naher Zukunft dürft ihr ein The Walking Dead-Add-on erwarten. Nun bekommen Techland prominente Unterstützung vom chinesischen Tech-Konglomerat Tencent, welches sich die Mehrheitsanteile an Techland sichern wird.

Techland CEO Paweł Marchewka schreibt in einer Nachricht an die Spieler seiner Games, dass er hoffe, zusammen mit Tencent noch bessere Spiele produzieren zu können. Außerdem behalte Techland ihre kreative Freiheit und ihre IPs. Marchewka solle weiterhin als CEO von Techland fungieren. Sein Ziel sei es, Dying Light in ein ultimatives Open-World Zombie-Spielerlebnis für Spieler auf der ganzen Welt zu verwandeln.