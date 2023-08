Darauf freut sich die Redaktion im... August 2023

Baldurs Sommer

Teaser An der GamersGlobal-Redaktion geht Baldur's Gate 3 natürlich nicht spurlos vorüber, aber es gibt noch eines mehr im August, das uns mit Vorfreude erfüllt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Michael Hengst

Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Ich gucke Staffel 3 vonweiter und gehe mit Frau und Tochter in. Weitergehende Pläne habe ich nicht, außer zu hoffen, dass irgendwoStaffel 2 (diese Ausnahmekoch-päppelt-Diner-auf-Saga) vom Lastwagen fällt bei den Streaming-Diensten...[SPIELE/BRETTSPIELE] Komme ich doch noch zu? Eher nicht, und an Weihnachten ist das Spiel dann auch in einem noch runderen Zustand, denke ich. Aberinstalliert gerade in unserem Account, und wenn wir im August nicht schonspielen dürfen, klappt es mit dem Test Anfang September nicht. Also...[SONSTIGES] Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Die Gamescom 2023 steht in zwei Wochen und zwei Tagen an, und Hagen, Benjamin und meine Wenigkeit machen schon eifrig Termine. Nach Erscheinen von Episode 7 der Japan-Doku setze ich mich ab sofort außerdem wieder in jeder freien Stunde an die nächste, also die Nummero 8.[FILME/SERIEN] Alles, was irgendwie nach Horror schmeckt, weckt bei mir schonmal ein Grundinteresse. Wenn es dann auch noch eine (freie) Literaturverfilmung ist, sehe ich definitiv genauer hin. Daher hatdurchaus Chancen, mich zum Kinobesuch zu bewegen. Der Streifen widmet sich einer kurzen Passage ausKlassiker Dracula: Die Schiffs-Überfahrt von Dracula in seinem Sarg nach London. Damit scheint das Schicksal der menschlichen Besatzung der Demeter besiegelt und gerade diese aussichtslose Lage macht die Filmidee für mich reizvoll. Ich fürchte nur, dass der Trailer, den ich beim jüngsten Kinobesuch fürsah, schon wie so oft zu viel gezeigt hat.[SPIELE/BRETTSPIELE] In(auf das ich eher als Fan vongespannt war) bin ich trotz der späten Testversion schon mitten drin, doch damit fängt der August eigentlich erst so richtig an. Ende des Monats kommtgenau richtig, weil ich gerade mehr in der Stimmung für direkte Mech-Action bin, als weitere Taktik-Kämpfe inoderauszufechten. Es kommt aber auch denkbar ungünstig – warum genau während der Gamescom, liebe Menschen bei Bandai Namco und FromSoftware? Nicht weniger freue ich mich aufdie flotte Mantel-und-Degen-Action war unter den Demos beim letzten Steam Next Fest mein persönliches Highlight. Mit Paraden und Ausnutzung der Umgebung kann man darin die Schergen des Bösewichts so schön doof dastehen lassen.[SONSTIGES] Es ist wieder soweit, die Gamescom 2023 steht an – gleichzeitig meine zweite Köln-Gamescom (als der Event noch Games Convention hieß und in Leipzig stattfand, war ich einige Jahre dabei) und mein zweiter professioneller Besuch der Messe. Ich freue mich auf die Termine, die Treffen mit den Kollegen (nicht zuletzt Benjamin, der uns fleißig unterstützen wird) und anders als im letzten Jahr dürfte ich auch genug Zeit haben, um länger durch die Indie Arena Booth zu tigern.[FILME/SERIEN] Das persönliche Zeitmanagement dürfte im Gamescom-Monat August wieder ein ernstes Problem sein. Mit An- und Abreise geht da alleine schon eine Woche mit Terminen, Geschäftsessen, Treffen mit alten Kumpels und Kaffeeplaudereien drauf. Inklusive Vorbereitungszeit, Prüfungen an der SRH Hochschule und dem normalen Arbeitspensum bleibt nur wenig Zeit für Privates. Trotzdem stehen ein paar Sachen auf der Liste, ganz oben der Superhelden-Film. Obwohl der blaue Käfer bereits im Jahr 1939 erfunden wurde, steht er im Schatten der ersten Superheldenliga. Dann ist für michein Pflichtbesuch; die Schildkröten sind ein Teil meiner Nerd-Vergangenheit. Zu guter Letzt ist da die Serieauf Disney Plus. Ahsoka Tano ist schon seit der Serieein Liebling der-Fans. Die Realverfilmung mitin der Hauptrolle wird auch von mir sehnsüchtig erwartet.[SPIELE/BRETTSPIELE] So viel zum Zeitmanagement: Anfang August erschien– angeblich sind die Cinematics alleine schon 174 Stunden lang! Und der Charaktergenerator des bereits 2019 angeteasten RPGs dürfte als Solospiel durchgehen. Damit dürfte mein aktuelles Spielepensum in diesem Monat erreicht werden. Allerdings ist da noch. Ein rundenbasierendes Rollenspiel im 16-Bit-Look. Praktisch ein modernes Spiel im Retro-Gewand. Glücklicherweise erscheint Sea of Stars des kanadischen Indie-Entwicklers Sabotage Studio erst am Ende des Monats und ich sollte dann mit der Erschaffung meiner Figuren in Baldur's Gate 3 endlich fertig sein und eine Abwechslung brauchen.[SONSTIGES] Der Sommer ist in vollem Gang und die Klimaanlage schiebt Überstunden. Da werde ich das, was von der privaten Zeit noch übrig ist, auf der frisch fertiggestellten Terrasse verbringen. Grillen und chillen. Ansonsten ist der August, wie oben schon erwähnt, mit Gamescom-Vorbereitungen und Köln-Besuch gut gefüllt. Während der 8-stündigen Zugfahrt werde ich einen Blick in den dystopischen SF-Thriller „More Perfect“ vonwerfen. Und wieder daheim, wird der Autohändler meines Vertrauens belagert, weil unser EV endlich kommen sollte. Wir fahren zwar schon seit einem Monat elektrisch, aber das ist noch ein Leihmobil.[FILME/SERIEN] Die Logistik im Juli gestaltete sich schwieriger als erhofft, deswegen sind wir immer noch dabei,nachzuholen und den alten Mann mit der Hutkrempe zu erleben. Auf der nicht ganz so großen Projektionsfläche erfreue ich mich enorm an, eine so schön kluge, ästhetisch stilsichere und rundherum souverän dirigierte Serie, die auch immer zwei Drittel der einstigenenthält. Mord bleibt das Hobby zudem bei[SPIELE/BRETTSPIELE] Beim Steam Sale letztens hinzugekommen und jetzt abgearbeitet wird ein gewisses Echtzeitstrategiespiel aus dem Hause Microsoft mit Zivilisationsaufstiegen –ist ein schönes Wiedersehen nach einem Vierteljahrhundert.dagegen geht (das Zeitmanagement ergänzt "zum Glück") komplett an mir vorbei, aber dem Musical-Spielsehe ich mit einiger Vorfreude entgegen.[SONSTIGES] Die Zeitverschiebung macht ein zünftiges Erleben der Fußball-WM in Neuseeland und Australien etwas schwierig, gerüchtehalber etwa sind Margarita- und Burger-Konsum selbst in Berlin-Friedrichshain vor 12 Uhr etwas zu viel. Dann eben irgendeine Smoothie-Bowl!