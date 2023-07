Star Wars Outlaws: Deep Dive zum Design von Tatooine und anderer Planeten

Star-Wars-Tourismus

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ubisoft hat ein neues Video zum Open-World-Spiel Star Wars Outlaws veröffentlicht, in dem Creative Director Julian Gerighty, Narrative Director Navid Khavari und andere Mitglieder von Massive Entertainment und den anderen beteiligten Ubisoft-Studios über die Gestaltung der Spielwelt sprechen.

Beim Besuch bekannter Orte wie Tatooine gehe es natürlich darum, bekannte Orte wie die Cantina genauer unter die Lupe zu nehmen, aber auch in der Wüste will man Dünen eingebaut haben, die denen aus gewissen Filmszenen ähnlich sehen. Ebenso gehe es aber auch darum, die Abschnitte von Tatooine zu erkunden, die George Lucas eben nicht in den Klassikern gezeigt hat. Als Kontrast werden außerdem die Gedanken hinter der Gestaltung des Planeten Toshara geteilt, den Star-Wars-Fans zuvor noch nicht zu Gesicht bekommen haben und der daher gänzlich neu von den Entwicklerinnen und Entwicklern geschaffen wird.