PM: Street Fighter 6™: Hier kommt Rashid! (Capcom)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Rashid, der erste neue Charakter in Street Fighter™ 6, wird ab heute auf PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und PC via Steam für rasante Action im Spiel sorgen. Ihr könnt euch darauf freuen, Rashid kennenzulernen und seine Parkour-Skills und blitzschnellen Moves in World Tour zu erlernen, in Fighting Ground gegen andere anzutreten und sein Moveset in den Avatar Battles im Battle Hub einzusetzen.

Rashid wird auch bei der Evolution Championship Series (Evo 2023), die vom 4. bis 6. August 2023 stattfindet, für Wettkämpfe eingesetzt werden können, sodass sich die Zuschauer:innen und Teilnehmer:innen von seinem akrobatischen Angriffsstil überzeugen können, wie zum Beispiel:

Rashid kann ab sofort freigeschaltet werden, entweder durch den Kauf oder Besitz der Street Fighter 6 Deluxe Edition, Ultimate Edition oder des Year 1 Character Pass. Ebenfalls kann Rashid auch einzeln für 350 Fighter Coins gekauft werden, inklusive seines Outfit 1 und den Farben 1 & 2. Ihr könnt Rashid auch eine Stunde lang kostenlos mit einem Rental Fighter-Ticket ausprobieren, das im Fighting Pass des Spiels erhältlich ist.

Zu den neuen Inhalten und Updates, die dem Spiel parallel zur Veröffentlichung von Rashid hinzugefügt werden, gehören:

Mit neuen Inhalten und Charakteren wie A.K.I., Ed und Akuma, die im Jahr 1 veröffentlicht werden, gibt es noch mehr, worauf ihr euch in der Zukunft von Street Fighter 6 freuen könnt. Bleibt über unsere Facebook, Twitter, Instagram und Tiktok Kanäle immer auf dem neusten Stand!