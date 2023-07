Quantum Error: Xbox-Version verzögert sich wegen langsamerer SSD

Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

TeamKill Media wird ihren kosmischen Horrorshooter nur mit Verzögerung auf den Xbox Series Konsolen veröffentlichen. Quantum Error sei mit der schnellen Playstation 5-SSD entwickelt worden und muss jetzt an die nicht ganz so guten Leistungen der Xbox-SSDs angepasst werden. Fakt ist, dass die erreichbare Datenrate im Lesemodus der Playstation-SSD nahezu doppelt so hoch ist wie die der Xbox-SSD. Noch mehr Anpassung bedarf eine noch erscheinende Playstation 4-Version des Shooters.

Das Spiel wird laut Entwickler auf Xbox Series X und Playstation 5 mit 60fps und in der gleichen grafischen Qualität dargestellt. Lediglich in bestimmten Situationen mache sich die SSD-Problematik bemerkbar:

Wir haben einen Bosskampf in Quantum Error, bei dem die Ebenen sofort vier bis fünf Mal gewechselt werden, ähnlich wie bei Ratchet und Clank. Ohne die zusätzliche Geschwindigkeit der SSD in der PS5 könnte dieser Bosskampf beim Übergang ins Stocken geraten oder hängen bleiben, was das Spielerlebnis beeinträchtigen würde.

Weiterhin wurden zwei neue Trailer veröffentlicht, um euch einen aktuellen Eindruck zu verschaffen. Quantum Error soll in diesem Jahr für PC und Playstation 5, sowie etwas später für Playstation 4 und Xbox Series erscheinen.