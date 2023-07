PM: Sommerangebote: Taucht ein in 9 fantastische Welten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit dem 19. Juli 2023 gelten im PlayStation Store für ausgewählte Games die Sommerangebote, bei denen ihr mal wieder ordentlich sparen könnt. Nachfolgend möchten wir euch neun tolle Spiele mit fantastischen Welten ans Herz legen.

Cyberpunk 2077 (PS4 & PS5)

Zunächst geht es in die Metropole Night City, die ihr in der Rolle eines Söldners erkundet. Ihr müsst in der dreckigen Megastadt ums nackte Überleben kämpfen, verschiedene Aufträge annehmen und euren Charakter immer weiter verbessern. So könnt ihr letztendlich eure eigene Legende schreiben und eure Spuren in der City hinterlassen.

Das Action-RPG lebt insbesondere von der ungemein packenden Atmosphäre, der beeindruckend gestalteten Spielwelt und der düsteren wie spannenden Geschichte. Diese dürft ihr durch eure Handlungen übrigens beeinflussen. Darüber hinaus genießt ihr ebenso bei der Gestaltung und Verbesserung eurer Spielfigur viele Freiheiten.

In Cyberpunk 2077 erwartet euch ein gewaltiger Spielplatz, den ihr so schnell sicherlich nicht vergessen werdet. Falls ihr direkt die komplette Erfahrung möchtet, könnt ihr übrigens auch zum ebenfalls reduzierten Bundle aus Hauptspiel und Phantom Liberty-DLC greifen.

Cyberpunk 2077

49,99 Euro 24,99 Euro

Dead Island 2 (PS4 & PS5)

Falls ihr euch stattdessen lieber in einer von massenhaft Zombies überlaufenen Los Angeles austoben wollt, dann könnt ihr das in Dead Island 2 tun. Darin übernehmt ihr die Kontrolle über einen von sechs einzigartigen Charakteren, die allesamt besondere Fähigkeiten besitzen. Mit ihnen geht ihr dem Ursprung der Zombieplage auf den Grund.

HELL-A, wie die Metropole im Spiel liebevoll genannt wird, ist im wahrsten Sinne eine Stadt der Gegensätze. Angesichts manches traumhaften Ausblicks könnte man zwischenzeitlich fast vergessen, dass Horden von Untoten hinter einem her sind und Blutrot eine überaus dominante Farbe in vielen Bereichen ist.

Doch glücklicherweise könnt ihr dieser Bedrohung mit eurem Einfallsreichtum und brutaler Waffengewalt begegnen – ganz nach der Devise: Viel hilft viel. Wahlweise dürft ihr das Game übrigens auch im Online-Koop mit zwei Freunden erleben!

Dead Island 2

69,99 Euro 52,49 Euro

Destiny 2: Lightfall (PS4 & PS5)

Seit seinem Launch vor mittlerweile fast sechs Jahren konnte der Multiplayer-Shooter Destiny 2 eine treue Community um sich versammeln. Falls ihr bisher noch gezögert haben solltet, könnt ihr dieses Versäumnis jetzt nachholen. In Lightfall ist das Ende tatsächlich nah, weshalb ihr und eure Wächter-Freunde alles geben müsst.

Das Game entführt euch in die Tiefen des Alls, auf die Oberfläche des Neptun, wo eine Spielwelt auf euch wartet, wie es sie bisher im Hauptspiel noch nicht gab. Im Kampf gegen die böse Schattenlegion stehen euch neue Kräfte und Fähigkeiten zur Verfügung, die ihr nutzen könnt, um den perfekten Build für euren Charakter zu erstellen.

Der Titel aus dem Hause Bungie lebt natürlich insbesondere von seinem Mehrspieler-Part und wenn ihr diesen vollends ausnutzen möchtet, könnt ihr Destiny 2: Lightfall auch in Kombination mit dem Jahrespass im Rahmen der Sommerangebote reduziert ergattern.

Destiny 2: Lightfall

49,99 Euro 24,99 Euro

Elden Ring (PS4 & PS5)

Erhebt euch, Befleckter! Die Zwischenlande rufen und wenn ihr dem Weg der Gnade folgt, könnt ihr euch zum neuen Eldenfürsten erheben. Allerdings wird diese Reise überaus schwer, denn zahlreiche Monster und andere Gefahren warten auf euch. Hinter jeder Ecke könnte etwas auf euch lauern, das euch unsanft ins virtuelle Nirvana befördern möchte.

Nachdem ihr euch in einem Editor euren Charakter erstellt und euch für eine von mehreren Klassen entschieden habt, steht euch die wirklich riesige Spielwelt offen. Elden Ring nimmt euch bei der Erkundung der Zwischenlande nicht an die Hand, sondern lässt euch dorthin gehen, wo ihr möchtet. Ob ihr schon für ein Gebiet bereit seid, müsst ihr selbst erkennen.

Highlights sind, FromSoftware-typisch, natürlich einmal mehr die bildgewaltig inszenierten und toll designten Bosskämpfe, von denen wirklich einige auf euch warten. Neben der Standard Edition ist übrigens auch die Deluxe Edition aktuell günstiger zu haben.

ELDEN RING

69,99 Euro 48,99 Euro

Hogwarts Legacy (PS4 & PS5)

Sollte es indes schon immer einmal euer Traum gewesen sein, selbst als Schüler die Künste der Magie zu lernen, ist Hogwarts Legacy sicherlich das richtige Spiel für euch. In diesem Action-Adventure besucht ihr die titelgebende Zauberschule und lernt dort das Brauen von Tränken, das Fliegen auf eurem Besen und natürlich mächtige Zaubersprüche.

Weil die Handlung des Games über 100 Jahre vor den Geschehnissen der Harry Potter-Romane beziehungsweise -Filme angesiedelt ist, werdet ihr zwar diverse vertraute Elemente wiedererkennen, allerdings keine bekannten Figuren treffen. Hier erwartet euch ein wahrlich magisches PlayStation-Abenteuer, das ihr nicht verpassen solltet.

Hogwarts Legacy

74,99 Euro 59,99 Euro

Horizon Forbidden West (PS4 & PS5)

Mit Horizon Forbidden West ist eines der besten PlayStation-Games der letzten Jahre ebenfalls Teil der Sommerangebote. Im zweiten Teil der Action-RPG-Reihe setzt Heldin Aloy ihre beschwerliche Reise fort und diesmal bricht sie zu einer Reise in den Verbotenen Westen auf, den Überresten der einstigen US-amerikanischen Westküste.

Unterwegs soll sie nicht nur neuen Verbündeten begegnen, sondern auch allerlei ihr bisher unbekannten Maschinenwesen. Diese sind mit ihren vielen kleinen Details einmal mehr ein echtes Highlight, doch auch die wirklich wunderschöne Spielwelt ist einmal mehr atemberaubend schön. Gegen Roboterdinos und andere Gefahren zu kämpfen oder von einer Klippe mit eurem Gleitschirm hinunter zu schweben, sah noch nie so fantastisch aus.

Auch in diesem Fall gilt: Neben der Standard Edition ist ebenfalls die Digital Deluxe Edition, die einige zusätzliche Boni beinhaltet, aktuell im Preis reduziert.

Horizon Forbidden West™

69,99 Euro 39,89 Euro

Monster Hunter Rise + Sunbreak-DLC (PS4 & PS5)

Falls ihr euch nicht mit Maschinenwesen, sondern Monstern aus Fleisch und Blut anlegen möchtet, könnt ihr eure Jagdausrüstung in Monster Hunter Rise packen. Der jüngste Konsolen-Ableger von Capcoms beliebter Action-RPG-Franchise versetzt euch in die Rolle eines Jägers des Dorfes Kamura. Dieses wurde zuletzt vor 50 Jahren während einer Randale, eines Amoklaufs verschiedener Monster, verwüstet. Nun müsst ihr die nächste Katastrophe dieser Art gemeinsam mit euren Verbündeten überstehen.

Damit euch das gelingt, könnt ihr insgesamt 14 verschiedene Waffenarten einsetzen und mit diesen auf die Jagd nach diversen Bestien gehen. Sollte es euch gelingen, sie zu besiegen, könnt ihr aus den so gewonnenen Materialien neue Ausrüstungsgegenstände herstellen, um eure Chancen im Kampf gegen die wirklich großen Monster zu erhöhen.

In der Sunbreak-Erweiterung, die im Rahmen der Sommerangebote auch runtergesetzt ist, dürft ihr euch darüber hinaus mit neuen Monstern messen und frische Schauplätze erkunden. Eure zuvor erworbenen Skills werden hier auf eine harte Probe gestellt!

Falls ihr nicht alleine auf Monsterjagd gehen möchtet, geht das selbstverständlich auch im Online-Mehrspielermodus mit bis zu drei Freunden.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

39,99 Euro 29,99 Euro

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Eigentlich soll Protagonist Ratchet für seine bisherigen Heldentaten gefeiert werden, doch Dr. Nefarius stört die Festivitäten und nach einer Kette unglücklicher Umstände reißt der Bösewicht Löcher in die Realität. Unser dynamisches Duo möchte die Dinge wieder gerade rücken, allerdings werden sie dabei in einer ihnen fremden Dimension voneinander getrennt. Ob sie sowohl ihr Universum, als auch alle weitere Realitäten retten können?

Das verraten wir euch natürlich nicht, doch eure Erfolgschancen dürfte das einmal mehr kreative Waffenarsenal sicherlich erhöhen. Ihr könnt Gegner in Büsche verwandeln (!) oder sie mit Raketenwerfern, Pistolen und Granaten aufs Korn nehmen. Insomniac Games haben hier wieder einige herrlich abgedrehte Argumentationsverstärker geschaffen.

Die zuvor erwähnten Löcher beziehungsweise Risse zwischen den Dimensionen spielen übrigens auch während der flotten Kämpfe sowie packenden Plattformer-Passagen eine wichtige Rolle und dank einiger neuer Spielzeuge bewegen sich unsere Helden in Ratchet & Clank: Rift Apart wunderbar geschmeidig durch die wunderschönen Levels.

Neben der Standard Edition ist des Weiteren auch die Digital Deluxe Edition günstiger.

Ratchet & Clank: Rift Apart

79,99 Euro 39,99 Euro

The Last of Us Part I (PS5)

Vor mehreren Jahren wurde der Großteil der Menschheit von einem aggressiven Pilz dahingerafft, der die Leute in aggressive Monster verwandelt hat. Während die Infizierten somit nach und nach den Planeten übernommen haben, verschanzen sich die letzten Überlebenden in Sicherheitszonen. Zu ihnen zählt ebenfalls Schmuggler Joel, der das junge Mädchen Ellie quer durch die Überreste der Vereinigten Staaten bringen soll.

Die emotional ergreifende Story ist zweifelsohne die größte Stärke dieses interaktiven postapokalyptischen Dramas. Wie Joel und Ellie sich im Laufe der Reise langsam näherkommen und eine Verbindung knüpfen müsst ihr einfach selbst erleben. Doch auch audiovisuell zählt The Last of Us Part I zu den besten Games auf der PlayStation 5.

Bereits das Original sah seiner Zeit wirklich hervorragend aus, doch im von Grund auf neu entwickelten Remake haben Naughty Dog sämtliche Facetten des Action-Adventures verbessert: Es gibt natürlich eine bessere Grafik, eine überarbeitete Gegner-KI und eine verfeinerte Steuerung. Hier erwartet euch die Neuauflage eines waschechten Meilensteins.

Wie bei einigen vorherigen Games unserer kleinen Liste ist gerade sowohl die Standard Edition, als auch die Digital Deluxe Edition zum reduzierten Preis zu bekommen.

The Last of Us™ Part I

79,99 Euro 59,99 Euro

Und schon sind wir am Ende unserer kleinen Übersicht angelangt. Möchtet ihr euch eines der PlayStation-Games im Sommerangebot holen? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!