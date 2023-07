PS5: Angeblicher Leak nennt erste Details zu PS5 Pro

Release der PS5 Pro sei 2024

PS5

Teaser Nachdem Microsoft neulich bekannt gab, mit einer PS5 Slim von Sony zu rechnen, schreibt nun der: Leaker Tom Henderson über Details für eine PS5 Pro.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS5 ab 449,99 € bei Amazon.de kaufen.

Auf der Seite keytogaming tauchte kürzlich ein Artikel auf, der sich auf anonyme Quellen von Sony beruft, die erste Details zu einer in Produktion befindlichen PS5 Pro verraten haben sollen. Die leistungsstärkere Variante der Konsole werde intern unter dem Namen Project Trinity geführt – das würde nach Project Neo für die PS4 Pro und Project Morpheus für die erste PS VR einen an die Matrix-Filme angelehntes Trio ergeben.

Der Autor gesteht selbst einen Mangel an technischen Kenntnissen, doch wurden als Kennzahlen für die PS5 Pro 30 Working Group Prozessoren für die Grafikeinheit und ein Speicher mit 18000 Megatransfers pro Sekunde genannt – die derzeitigen PS5-Modelle besitzen laut Golem 20 WGPs (davon werden allerdings nur 18 genutzt) und das RAM erreiche nach der dortigen Rechnung aktuell 7000 MT/s. Die PS5 Pro solle 4K Auflösung mit verbesserter und stabilerer Auflösung bieten sowie einen Performance-Modus mit 8K-Output, so der Leak weiter. Weiterhin würden Entwickler-Kits im November 2023 an Studios ausgegeben werden und der Release sei für November 2024 geplant.

Das klingt erstmal nach einem Mix aus begründeter Spekulation und Raten und keytogaming macht alles andere als einen seriösen Eindruck: Ein Autor ist nicht angegeben, obwohl der sich selbst im Text referenziert. Fußzeilen-Links wie Kontakt und Review-Ethik führen zu Seiten mit Blindtext wie "Lorum ipsum dolor sit amet". Auf Twitter gab der für Leaks bekannte Tom Henderson jedoch an, es handele sich um ein weiteres Webportal von ihm, das eigentlich für reguläre News und nicht für Insider-Enthüllungen gedacht ist, aber nun mit einigen Inhalten von ihm angeschoben werde. Zu den jüngsten korrekt von Henderson im voraus preisgegeben Ankündigungen gehört der PS5-Stream-Handheld Project Q.

Es kursieren allerdings nicht nur bereits seit einiger Zeit Gerüchte über eine PS5 Pro durchs Netz, sondern auch zu einer PS5 Slim. Sogar Microsoft gab im Zuge der FTC-Klage gegen die Activision-Übernahme vor Gericht an, dass man noch im diesem Jahr mit dem Release einer PS5 Slim seitens Sony rechnen. Hierzu hat Henderson über sein Portal Insider Gaming berichtet, dass die (nicht notwendigerweise Slim genannte) neue PS5-Variante die bisherigen Modelle ersetzen werde, in Sachen Hardware-Leistung fast unverändert bleibe, aber als Besonderheit ein Disc-Laufwerk mit USB-C-Anschluss separat anbiete, das auch im Bundle mit der Konsole gekauft werden könne. Auch sagt Henderson standhaft voraus, die Konsole würde bereits im September 2023 erscheinen, auch wenn eine offizielle Ankündigung bisher ausblieb. Aktionen mit gesenkten PS5-Preisen in den deutschsprachigen Ländern, Spanien, Italien und mehr werden dabei als Zeichen dafür gedeutet, dass Sony bestehende Lagerbestände der bisherigen PS5-Modelle abbaut. Andererseits wurde erst letzte Woche eine Spider-Man 2-Bundle mit optisch passend gestalteter PS5 vorgestellt – in den bisher bekannten Varianten PS5 mit Disc-Laufwerk und PS5 Digital.