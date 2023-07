Tiny Football hat nach sechs Monaten den Early Access verlassen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tiny Football (im Spiele-Check) hat nach sechs Monaten den Early Access verlassen. Die Hommage an die Fußballspiele der 80er und 90er wird vom Schotten Martyn Bisset entwickelt und von Microprose vertrieben. Seit unserem Spiele-Check zum Start des Early Access hat sich viel getan, zum Beispiel wurde ein Editor hinzugefügt. Auch die Release-Version kommt mit einigen Verbesserungen daher, so soll etwa die KI verbessert worden sein. Außerdem könnt ihr eine Saison jetzt auch in anderen Ländern als England starten, auch Deutschland ist nun dabei. Weitere sollen folgen. In den neuen Transferfenstern könnt ihr außerdem an eurem Dream Team schrauben. Das UI erfuhr ebenfalls eine Überarbeitung. Als Fans des Frauenfußballs könnt ihr euch über Spielerinnen und den Frauen-Weltcup freuen. Passend zum Start der Frauen-WM in Australien und Neuseeland.

Anlässlich des Releases profitiert ihr von einem Rabatt in Höhe von 35%. Tiny Football läuft übrigens hervorragend auf dem Steam Deck. Den Trailer zum Launch und Update 1.0 findet ihr direkt unter dieser News. Bisset möchte Tiny Football aber auch künftig mit Updates und Erweiterungen versorgen.