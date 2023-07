Die Veteranen in die Wüste geschickt

Teaser Bethesda belebte die Fallout-Reihe mit Teil 3 wieder, Heinrich Lenhardt und Jörg Langer widmen sich mit Sebastian Gerstl dem darauf erschienenen Fallout New Vegas von Obsidian.

Seit 2010 wagen sich einsame Wanderer immer wieder in die Mojave-Wüste. Das bei seinem Erscheinen wegen Bugs und angestaubter Grafik gescholtene Fallout New Vegas gilt heute als das beste Spiel der Rollenspielserie. Das meint auch Stargast Sebastian Gerstl, unser Sachverständiger in Fallout-Fragen. Beim Wiedersehen mit dem noch relativ jungen alten Spiel diskutieren wir, was Obsidians Werk heute noch so reizvoll macht. Das liegt nicht zuletzt an der regen Mod-Szene, die für grafische und spielerische Verbesserungen gesorgt hat. Doch bevor wir Kronkorken sammeln und Radskorpionen verscheuchen, widmen wir uns strahlungsarme News, Spielberichten und einer frischen Hörerfrage.



Der Spieleveteranen-Podcast Folge 330 (30-2023) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gast-Star Sebastian Gerstl hat eine Laufzeit von 1:44:03 Minuten.

Als Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen hört ihr für 5$ doppelt so viele Episoden und erhaltet weitere Vorteile: https://www.patreon.com/spieleveteranen