Viele Wege führen zu GamersGlobal

Teaser "Wo gehen wir hin?" ist eine der großen Fragen der Menschheit, heute geht es uns aber um die andere eng damit verbundene Frage: "Wo kommen wir her?"

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

14 Jahre wird GamersGlobal im September alt. Manche unter euch Usern sind von Anfang an dabei, andere sind relativ frisch zur Community gestoßen. In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir gerne wissen, wie ihr zu GamersGlobal gefunden habt. Habt ihr die Suchmaschine eures Vertrauens angeworfen, weil ihr nach einem Test gesucht habt oder euch gefragt habt, was Jörg Langer heute treibt? Wie ihr uns gefunden habt, könnt ihr in der Umfrage unter diesen Zeilen auswählen. Das "Wann" und mehr dazu könnt ihr uns gerne in den Kommentaren verraten.

Die heutige Sonntagsfrage wurde von inso angeregt. Ihr könnt eure Stimme bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt am besten wie inso eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.