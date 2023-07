PM: Was ihr über Mortal Kombat 1 wissen müsst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Mai dieses Jahres kündigten die Netherrealm Studios und Warner Bros. den neuen “Mortal Kombat”-Ableger an. Alles was wir seitdem darüber erfahren haben, haben wir für euch in dieser Meldung zusammengefasst. Zusätzlich findet ihr hier die bisher gezeigten Trailer.

Kein “Mortal Kombat 12”, sondern “Mortal Kombat 1”: Statt einer weiteren Fortsetzung bekommen wir es mit einem waschechten Reboot zu tun. Das heißt, die Serie erhält eine völlig neue Ausrichtung! Der Ankündigungstrailer hat das deutlich gemacht.

Ihr werdet ein neues Universum erkunden, das Liu Kang kreiert hat. Deswegen ist der Feuergott auf dem Cover zu sehen. Die Spieler kämpfen sich hier durch eine gänzlich neue Geschichte, die mit dem vorherigen Teil nichts zu tun hat.

“Es ist ein völlig neuer Anfang. Ihr werdet sehen, wie diese Charaktere mit neuen Rollen und neuen Beziehungen zueinander wieder eingeführt werden. Das ist der Hauptgrund hinter der Bezeichnung Mortal Kombat 1”, erklärte Ed Boon die Ausrichtung.

Auf dem Summer Game Fest letzten Monat folgte die Gameplay-Enthüllung. Schnell wurde klar: Den brutalen Kämpfen bleibt das Entwicklerteam treu. Es fließt jede Menge Blut und auch Körperteile lassen sich abtrennen. Die serien-typischen X-Rays und Fatalities sind ebenfalls wieder enthalten.

Neu sind übrigens die Kameo-Partner, die euch während des Kampfes unterstützen werden. Sie lassen sich rufen, sobald eure Energie-Leiste halbvoll ist. Setzt sie mit Bedacht ein, um eure Gegner in die Knie zu zwingen.

Euren Partner dürft ihr selbst auswählen. Offiziell sind bislang:

Wie sieht’s bei den Spielmodi aus? Bestätigt ist bisher ein Story-Modus sowie ein Online-Multiplayer, der auf einen Rollback-Netcode zurückgreift. Es handelt sich um ein Kommunikationssystem, das die wahrgenommene Latenz reduziert. Gerade in Prügelspielen, die schnelle Reaktionszeiten erfordern, ist das ein wichtiger Faktor.

Spielt ihr online, ist Aufgeben besser keine Option: Wer das Handtuch schmeißt, muss ein beschämendes Quitality hinnehmen. Dahinter steckt eine spezielle Animation, die nur beim Verlassen eines Kampfes zu sehen ist. Sie setzt sich aus einer peinlichen Fatality und dem fett eingeblendeten Wort Quitality zusammen. Ragequitter werden also auch in diesem Teil verspottet.

Auf eure Lieblingskämpfer müsst ihr nicht verzichten. Denn die ikonischen Charaktere der erfolgreichen Reihe sind nahezu alle vertreten! Sie treten allerdings in überarbeiteter Form auf und nehmen neue Rollen ein. Daher könnt ihr euch auf einige Überraschungen einstellen.

Definitiv mit von der Partie sind:

Sub-Zero: Nach dem Tod seines Vaters wurde er der neue Großmeister des Krieger-Clans Lin Kuei. Weiterhin lautet die Aufgabe, das Erdenreich vor Gefahren zu schützen. Doch weil seit Jahrzehnten keine Bedrohung mehr aufgetaucht ist, sieht Sub-Zero darin keinen Sinn mehr. Fortan sollen die Lin Kuei um ihren Platz als große Nation im Erdenreich kämpfen.

Scorpion: Anfangs war er stolz, seinen Bruder Sub-Zero in der Rolle des Großmeisters der Lin Kuei zu sehen. Scorpions Euphorie fand jedoch ein Ende, als Sub-Zero versuchte, die Tradition der Lin Kuei abzulegen. Offenbar muss er deshalb eines Tages gegen seinen Bruder antreten.

Smoke: Ein weiteres Mitglied des kriegerischen Clans Lin Kuei. Im Kampf setzt er voll auf praktische Magie.

Rain: Ist zum Hochmagier von Outworld geworden und greift auf Wassermagie zurück. Sein Wunsch lautet, den mächtigsten Zauber des Erdenreiches zu erlernen.

Johnny Cage: Wurde süchtig nach Ruhm und bestimmte sein Selbstwertgefühl nur noch durch die Anerkennung seiner Fans in den sozialen Netzwerken. Weil die Bewunderung für ihn nachgelassen hat, kämpft Johnny darum, im Gespräch zu bleiben.

Kenshi: Hasst sein korruptes Yakuza-Leben und möchte den Ruf der Takahashis wiederherstellen. Es handelt sich um seine stark dezimierte Familie, die im alten Japan ein hohes Ansehen hatte. Als ihr neuer Leader muss er sich jedoch erst beweisen.

Mileena: Weil sie wenige Sekunden vor ihrer Schwester geboren wurde, ist sie die Erbin des Throns der Außenwelt. Wegen ihres impulsiven Verhaltens betrachten das viele aber skeptisch. Zudem verbirgt sie das Geheimnis, an der furchtbaren Tarkat-Krankheit zu leiden. Sollte jemand davon erfahren, ist ihr Erbe in Gefahr.

Kitana: Möchte um jeden Preis ihre Schwester Mileena beschützen und ihr dabei helfen, irgendwann mal die Außenwelt zu regieren. Dabei versucht sie stets, Mileenas finsteres Geheimnis zu bewahren.

Kung Lao: Der bisherige Feldarbeiter hoffte schon lange darauf, es zu etwas Größerem im Leben zu bringen. Nun bekommt er seine große Chance und darf sich den Champions des Erdenreichs anschließen.

Raiden: Stammt aus demselben Dorf wie Kung Lao und war dort ebenfalls Feldarbeiter. Im Gegensatz zu Kung war er mit seiner Arbeit zufrieden, weshalb er zuerst zögerte, sich den Champions anzuschließen. Doch dieser Schritt war notwendig, um sein Dorf zu schützen.

Liu Kang: Er ist es, der die Geschichte neu startet. In seiner neuen Ära haben alle Lebewesen die Chance auf Frieden. Dieser Frieden wird allerdings von einem unerwarteten Feind bedroht. Um die neue Realität zu retten, muss er seine gesamte Weisheit einsetzen.

Shang Tsung: Exklusiv für Vorbesteller!

Speziell die Mitglieder des Lin Kuei Clans sowie ein paar der Kameo-Partner seht ihr im neuesten Trailer in Aktion. Bewundert jetzt selbst, was die Beschützer des Erdenreichs drauf haben.

[youtube id=”7kXAdu4Csjg”

“Mortal Kombat 1” erscheint am 19. September für PlayStation 5.

Im PlayStation Store kostet euch die Standard Edition 74,99 Euro. Darf es etwas mehr sein, könnt ihr euch eine Premium Edition für 99,99 Euro kaufen. Enthalten ist hier nicht nur das Hauptspiel, sondern zusätzlich das Kombat Pack mit Bonus-Content wie weiteren Kämpfern und Ingame-Währung. Außerdem bekommt ihr früheren Zugang zum Spiel und zu den DLC-Charakteren.