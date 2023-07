Verlosung: 2x Crime O'Clock + einen rätselhaften Umschlag gewinnen

Gewinnspiel für Rätselfreunde

Teaser Lust auf charmante Detektivarbeit durch Raum und Zeit? Dann macht mit und gewinnt eins von zwei Switch-Modulen von Crime O'Clock inklusive einem physischen Rätsel mit einem weiteren Switch-Key.

Vor kurzem ist das Rätsel-Spielfür PC und Nintendo Switch erschienen. Darin sucht ihr charmant gezeichnete Wimmelbilder nach den entscheidenden Details ab, um Fälle mithilfe eures KI-Sidekicks zu lösen. Es verschlägt euch in den Fällen aber nicht nur an diverse Orte, darunter das mythische Atlantis, sondern ihr müsst die Szenen auch auf mehreren Zeitebenen untersuchen. Mehr zu Crime O'Clock erfahrt ihr im Spiele-Check Dank Publisher Bad Seed und Entwickler Bad Seed können wir: Die beiden Gewinner dürfen sich nicht nur je über die physische Switch-Version von Crime O'Clock freuen, sondern auch über einen versiegelten Umschlag mit einem großen Poster samt UV-Stift, mit dem ihr wie in Crime O'Clock Hinweise sucht und ein Rätsel löst. Obendrein schlummert noch ein Switch-Key für Crime O'Clock darin. Richtig gelesen: Jedes Bundle enthält also eine physische und eine digitale Version – perfekt, um eine an Freunde zu verschenken.Schreibt bis Montag, den 24. Juli 2023, um 12 Uhr in die Kommentarspalte unten den Titel eures Lieblings-Krimis (egal ob Roman, Film, Serie oder Hörspiel).Alle gültigen Kommentare landen im Lostopf, aus dem zwei Gewinner nach dem Zufallsprinzip gezogen werden. Um Kommentare zu verfassen zu können, müsst ihr mit eurem GamersGlobal-Profil eingeloggt sein. Ihr seid noch nicht registriert? Das könnt ihr auf dieser Seite in wenigen Minuten ändern. Die Auflösung derVerlosung erfolgt zeitnah nach ihrem Ende, die Keys versenden wir danach über eine die PN-Funktion von GamersGlobal an die Profile der Gewinner.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!