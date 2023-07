PM: Marvel’s Spider-Man 2: Neuer Story Trailer (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die San Diego Comic-Con war immer schon eine der aufregendsten Zeiten für Marvel-Fans. Wir hatten 2018 eine tolle Zeit mit dem ersten Marvel’s Spider-Man und wir waren sehr begeistert, uns wieder auf den Weg zu Halle H zu machen, um heute über Marvel’s Spider-Man 2 zu reden. Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier ein Rückblick über alles, was passiert ist!

Wir wollten das Panel mit einem Knall anfangen und unseren brandneuen Story-Trailer zeigen. Guckt!

Der Trailer führt euch in die Geschichte ein und gibt euch auch einen ersten echten Blick auf den monströsen Venom in Marvel’s New York! Hier gibt uns Jon Paquette, Senior Narrative Director von Marvel’s Spider-Man 2 einen besseren Einblick:

„Zu Beginn unserer Geschichte, sind die beiden Spider-Men absolut auf der Höhe was ihre Kräfte betrifft. Aber sowohl Peter Parker als auch Miles Morales haben Probleme in ihrem Privatleben. Miles versucht Zeit für seine Bewerbungsschreiben fürs College zu finden, aber prokrastiniert immer wieder mit Spider-Arbeit. Gleichzeitig geht Peter in den Zahlungen für Aunt May’s Haus unter, aber kann es auch nicht verkaufen, weil es ihm so viel bedeutet. Und genau wie Miles versucht Peter (vergeblich) eine Balance zwischen all den Verantwortungen zu finden. MJ will Peter mit den Hypothekenzahlungen helfen, aber ihr Job steht genauso auf der Kippe, weil J. Jonah Jameson zurück im Bugle ist und den Laden aufräumen will. Unsere Helden sind an einer Überzahl von Kreuzungen angekommen, die unsichere Zukunft und einige harte Entscheidungen in dieser Zukunft bedeuten.“

Als Kravens Jäger in der Stadt ankommen, beginnt ein Geheimnis darum, wieso sie da sind – und wen (und was) sie jagen. Aber während die Spider-Men und MJ versuchen, Kravens Motive zu durchschauen, beginnt der Symbiont, Marvel’s New York zu bedrohen und damit auch alle und alles, das für sie von Bedeutung ist.

Wie viele von euch im Gameplay-Trailer für Marvel’s Spider-Man 2 vom PlayStation-Showcase im Mai bemerkt haben, beeinflusst Peters neuer schwarzer Anzug seine Persönlichkeit und gibt ihm neue, mächtige Symbiontenfähigkeiten. Ihr seht davon hier und da auch etwas in diesem Trailer, wie auch, dass Peters Symbiontenkräfte seine Beziehungen zu Miles, MJ und Harry belasten.

(Achtung, Spoiler für Marvel’s Spider-Man aus 2018 folgen!) Wenn man berücksichtigt, wie sehr Miles Morales zu Peter als Mentor aufsieht und von ihm Orientierung sucht, schafft das zusätzliche Probleme. Miles muss sich nicht nur damit auseinandersetzen, wie sein Leben weitergehen soll, sondern kämpft auch immer noch mit der Ermordung seines Vaters durch Martin Li, aka Mister Negative. Wie ihr im Trailer erkennen konntet, ist Mister Negative nicht verschwunden.

„Wir haben unsere Spider-Helden immer als „akrobatische Improvisationskünstler“ gesehen. In Marvel’s Spider-Man 2 wollten wir sie mit neuen Möglichkeiten ausstatten, im Kampf so zu handeln.“, sagt Intihar. „Dazu gehören Peters Spider-Arme und Symbiontenkräfte, während Miles jetzt zwei Formen von bioelektrischem Venom in jeden Kampf mitbringt. Und wenn ihr diese Fähigkeiten mit ganz neuen Spider-Gadgets wie dem Netzgreifer verbindet, kann das für aufregende Kombos sorgen!“

Der Trailer bietet euch auch ein paar neue Einblicke in unser erweitertes Marvel’s New York. Ihr könnt jetzt über den East River schwingen und Brooklyn und Queens erkunden. Coney Island ist auch zum ersten Mal im Trailer vertreten und wir freuen uns darauf, dass ihr die Gegend erkundet! Eine Möglichkeit dazu bieten euch die Netzflügel. Mehr dazu von Senior Game Director Ryan Smith:

“Wir freuen uns echt darauf, dass Leute die Netzflügel ausprobieren können. Für uns war das eine coole Gelegenheit, etwas zu nehmen, das man aus den Comics und Filmen kennt, und es in die Spiele zu integrieren. Schwingen ist die Hauptfortbewegungsart von unserem Spider-Man, also haben wir die Netzflügel so designt, dass sie zum Schwingen passen und es ergänzen. So könnt ihr die beiden geschickt kombinieren, um Geschwindigkeit aufzubauen und höher zu kommen. Wenn ihr die Netzflügel mit unseren Windkanälen kombiniert, ist das eine Möglichkeit superschnell durch die Stadt zu kommen und die Reisegeschwindigkeit auf ein anderes Level zu bringen, was eins unserer Ziele war. Dank der Power und Geschwindigkeit der PS5 können die Netzflügel unserem Reisesystem ein neues Level hinzufügen und verändern, wie ihr eure Routen durch die unterschiedlichen Teile der Stadt plant.“

Mit der Enthüllung von Venom fanden wir es dann auch nur angemessen, unsere Collector’s Edition Statue zum ersten mal zu enthüllen und euch zu zeigen.

Wenn ihr noch keine vorbestellt habt, solltet ihr unbedingt auf direct.playstation.com nachsehen oder, wenn Direct in eurem Land nicht verfügbar ist, bei euren lokalen Händlern!

Wir haben Bryan und Jon danach gefragt, wie es war, einen Kultcharakter wie Venom von Marvel in Marvel’s Spider-Man 2 lebendig zu machen.

„Unsere Philosophie war immer, dass wir die Geschichte des Franchises und die Spider-Man-DANN respektieren wollen, aber auch keine Angst vor neuen Perspektiven haben wollen.“, sagt Intihar. „Das gleiche gilt auch für einen der Kultcharaktere, Venom. Während sein Aussehen und verschiedene seiner Fähigkeiten Fans bekannt sein sollten, gibt es hier trotzdem eine einzigartige Venom-Geschichte und wir freuen uns, dass alle sie im Oktober erleben können.“

„Als wir uns entschieden haben, die Venom-Geschichte zu erzählen, wussten wir, dass wir damit auch den Ton der Geschichte verändern müssten. Die besten Symbionten-Geschichten sind immer auch Allegorien: Wir haben alle eine dunkle Seite in uns – aber was passiert, wenn wir uns ihr überlassen? Mit der Einführung dieses Symbionten in unserem Franchise müssen unsere Helden gegen Dunkelheit kämpfen, in all ihren Formen.“, ergänzt Paquette. „Wir wollten sehen können, dass sie sich verändern – innerlich wie äußerlich – und spüren, dass das einen Effekt auf ihr Umfeld hat. Und wenn Venom die Kontrolle übernimmt, müssen sie sich der echten Gefahr stellen, dass sie sich und ihre Zu- und Angehörigen verlieren könnten – für immer.“

Venom wurde von dem großartigen Schauspieler Tony Todd Leben verliehen. Wir haben Tony schon lange bewundert und waren so dankbar, dass wir mit ihm an Venom arbeiten konnten. Seine Stimme macht Insomniacs neues monströses Design für den Charakter lebendig und Senior Art Director Jacinda Chew erklärt das näher:

„Unser Venom ist von den Comics inspiriert, aber es gab so viele verschiedene Interpretationen, dass wir Spaß daran haben konnten, auszusuchen, welche davon zum Spiel passen würden. Er hat diese einzigartige Perspektive auf das weiße Spinnensymbol und bringt die Anatomie eines Menschen mit. Er hat auch sehr mächtige Ranken-Angriffe, die viele Formen annehmen können. Es war eine Herausforderungen, die richtige Balance zwischen flüssig und fest zu finden, damit Venom nicht schwach aussieht, weil er zu flüssig wird, oder wie ein Tentakelmonster aussieht, wenn man ihn zu fest werden lässt. Venom muss mächtig und semifluide wirken.“

Wir konnten noch mehr tolle Neuigkeiten auf der SDCC teilen. Wir freuen uns alle, dass wir mit einem meiner liebsten Posterkünstler, Tomer Hanuka, zusammen arbeiten konnten, um gemeinsam mit Marvel Games und Mondo ein brandneues Poster für Marvel’s Spider-Man 2 für die San Diegeo Comic-Con zu erschaffen. Auf dem Poster seht ihr Venom im Kampf mit unseren Spider-Men in Tomers ureigenem Stil. Der Verkauf der Variant-Drucke (Edition of 215) ist zwar auf Mondo’s Stand auf der Messe beschränkt (5137), aber Mondo wird einen Timed Edition Druck über die Webseite anbieten! Der Verkauf läuft von heute bis Sonntag, 23.7. um 9:59 PDT und die Drucke werden nur für diejenigen erstellt, die bestellen. Es gibt auch eine spezielle Promo-Edition-Lithografie, die Entwickler und Voice-Actors am Marvel-Stand (2329) signierten.

Wir haben auch eine weitere Zusammenarbeit mit Mondo diskutiert, um einen Vynil-Soundtrack des grandiosen Scores zum Spiel von John Paesano zu veröffentlichen. Kris Anka arbeitet gerade daran, das Cover in seinem unglaublichen Stil zu gestalten. Ab sofort könnt ihr die Vinyl-Version aber vorbestellen, auch auf Mondos Website.

Und schließlich noch eine letzte große Ankündigung, auf die ihr alle gewartet habt – lasst euch das Video nicht entgehen:

Genau! Marvel Spider-Man 2 wird auf individueller PlayStation-5-Hardware spielbar sein. Die PS5-Konsole – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle enthält ein eigenes PS5-Konsolen-Cover-Design, das den Symbionten mit seinem Einbruch über dem weißen Spider-Man-Abzeichen zeigt. Dazu wird es auch passende DualSense Wireless Controller geben, die auch zeigen, wie die Bedrohung durch den Symbionten über den gesamten Controller kraucht! Zum Bundle gehört auch ein Gutschein für eine digitale Kopie des Spiels.

Und ihr werdet begeistert sein zu erfahren, dass diejenigen, die schon ein PS5-Konsole haben di Limited-Edition-Teile auch einzeln kaufen können. Wer eine PS5-Konsole mit Discdrive hat, kann die PlayStation 5 Konsolven-Cover – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition kaufen. Wenn ihr eine PS5 Digital Edition habt, könnt ihr die PlayStation 5 Digital Edition Konsolvencover – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition kaufen. Und schließlich könnt ihr auch die Dual Sense Wireless Controller – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition einzeln kaufen.

Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass die Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle, PS5-Konsolen-Cover, PS5 Digital Edition Cover und DualSense Wireless Controller ab dem 1. September verkauft warden. Vorbestellungen starten am 28. Juli.

Spieler, die das komplette PS5 Bundle kaufen, können den Spielgutschein daraus ab dem Release-Date von Marvel’s Spider-Man 2 am 20. Oktober einlösen. Spieler, die das Bundle mit dem Gutschein für eine Standard-Edition des Spiels kaufen, werden die gleichen Vorbesteller-Boni bekommen wie diejenigen, die Marvel’s Spider-Man 2 vorbestellen: einen früh freigeschalteten Arachknight-Anzug für Peter mit drei zusätzlichen Farbvarianten, einen früher freigeschalteten Schattenspinnen-Anzug für Miles mit drei zusätzlichen Farbvarianten, ein früher freigeschaltetes Netzgreifer-Gadget und drei Skillpoints.

Für alle Details dazu, wo und wie ihr vorbestellen könnt, und mehr Spezifikationen der Limited-Edition-Designs schaut euch auch diesen Blogpost an.

Marvel’s Spider-Man 2 ist jetzt zur Vorbestellung über den PlayStation Store verfügbar. Wir können kaum erwarten, dass ihr das Spiel ab dem 20. Oktober nur auf der PS5 spielt. Wie immer solltet ihr für die neusten Neuigkeiten Incomniac Games auf Twitter und Instagram folgen.