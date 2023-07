PM: Ein erster Blick auf das PS5-Konsolen – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Was für ein aufregender Moment für PlayStation-Spieler: das Insomniac-Team hat gerade ein aufregendes Panel bei der San Diego Comic-Con abgewickelt, bei dem es fantastische neue Ankündigungen zu Marvel’s Spiderman 2 gab. Dazu gehört ein erster Blick auf das PS5-Konsole – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle, zu dem auch ein eignes Design des PS5-Konsolencovers und passende DualSense Wireless Controller gehören.

Wir waren total begeistert, dass wir diese aufregenden Designs heute unseren Fans zeigen konnten, weil sie das Aussehen und Feeling von Marvel’s Spider-Man 2 so hervorragend einfangen. Deswegen wollten wir die Intensität des Symbionten und seine Fähigkeit zur Transformation und seine Macht zeigen, indem es auch ein Takeover-Design für die PS5-Konsole und die DualSense Wireless Controller gibt.

Die Vorderseite der PS5 zeigt, wie sich die Ranken des Symbionten aggressiv dem Spider-Man-Icon nähern und damit drohen, auch das letzte bisschen verbleibendem leuchtendem Rot zu verzehren. Der Symbiont hat sich ganz mit der Rückseite der PS5-Konsole mit dem kultigen weißen Spider-Man-Abzeichen von Incomniacs verbessertem Anzug verbunden. Auf dem DualSense Wireless Controller seht ihr einen größeren Teil des Controllers schon vom Symbiontendesign übernommen.

Es war großartig, mit den Teams von Insomniac Games und Marvel an diesem neuen Look der PS5-Konsole und der DualSense-Controller zusammenzuarbeiten. Hier ein Eindruck von Senior Art Director Jacinda Chew, die ihre Design-Inspiration mit uns teilt:

“Das Design ist vom Symbionten im Spiel inspiriert, der die Konsole und Controller übernimmt – aber ihr könnt immer noch etwas Rot unter den Ranken sehen. Das steht für die verschiedenen Varianten, wie Spieler die Übernahme des Symbionten in Marvel’s Spider-Man 2 erleben können. Es ist ein ständiges Hin und Her im Kampf um die Überlegenheit – intern oder extern – und das Ende ist nicht sicher.“

Wir verstehen, wie wichtig der Symbiont ist, also hoffen wir, dass Spieler die Inspiration hinter diesem beeindruckenden Design spüren können, wenn sie Marvel’s Spider-Man 2 spielen. Mit dem Tempest 3D Audiotech der PS5-Konsole könnt ihr die Geräusche bio-elektrischer Kräfte, gefährlicher Angriffe und des geschäftigen Verkehrs in Marvel’s New York klar heraushören. Auf eurem Weg durch verschiedene Teile der Stadt ermöglicht die Ultra-High-Speed-SSD der PS5 euch nahezu sofortige Sprünge zwischen den beiden Charakteren Peter Parker und Miles Morales. Und mit dem DualSense Wireless Controller fühlt ihr die Action beim Schwingen am Netz mit den adaptiven Auslösern, während euch das haptische Feedback durch responsive Vibrationen erleben lässt, wie sich Peter Parkers neue Symbiontenfähigkeiten entwickeln – und Miles Morales‘ bio-elektrische Kräfte.

Das PS5-Konsole Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle enthält eine Limited Edition PS5-Konsole, einen Limited Edition DualSense Wireless Controller und einen Gutschein für eine digitale Version von Marvel’s Spider-Man 2 in der Standard Edition.

Wenn ihr schon eine PS5-Konsole habt, haben wir auch tolle Neuigkeiten für euch: ihr könnt das PS5-Konsolven-Cover – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition, die PS5 Digital Edition Konsolen-Cover – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition, und den DualSense Wireless Controller – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition einzeln kaufen, um diesen aufregenden neuen Look für eure PS5-Konsole zu haben.

Vorbestellungen fangen am 28. Juli an. Spieler in den USA, im UK, in Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Spanien, Österreich und Portugal können dieses Limited-Edition-Design direkt von PlayStation kaufen unter direct.playstation.com – oder bei ausgewählten Händlern. Diese Produkte werden auch in vielen anderen Ländern der Welt bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.

Das PS5-Konsole – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle, PS5-Konsolencover – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition, PS5 Digital Edition Konsolencover – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition und der DualSense Wireless Controller – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition werden vor dem offiziellen Release des Spiels ab dem 1. September erhältlich sein.

Spieler, die das komplette PS5 Bundle kaufen, können den Spielgutschein daraus ab dem Release-Date von Marvel’s Spider-Man 2 am 20. Oktober einlösen. Spieler, die das Bundle mit dem Gutschein für eine Standard-Edition des Spiels kaufen, werden die gleichen Vorbesteller-Boni bekommen wie diejenigen, die Marvel’s Spider-Man 2 vorbestellen: einen früh freigeschalteten Arachknight-Anzug für Peter mit drei zusätzlichen Farbvarianten, einen früher freigeschalteten Schattenspinnen-Anzug für Miles mit drei zusätzlichen Farbvarianten, ein früher freigeschaltetes Netzgreifer-Gadget und drei Skillpoints.

Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem neuen Design! Wir können nicht erwarten, dass Marvel’s Spider-Man 2 am 20. Oktober erscheint und jeder Peter Parkers und Miles Morales‘ aufregende neue Abenteuer auf der PS5 erleben kann.