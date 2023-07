Amored Core 6: Trailer zur Story der Mech-Action von FromSoftware

Release ist am 25. August 2023

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der neueste Streich der Soulsborne-Schmiede FromSoftware erscheint in nicht in allzu ferner Zukunft. Nein, nicht der DLC Shadow of the Erdrtee für Elden Ring (im Test, Note 8.5), für den ist immer noch kein Release-Datum in Sicht. Im August diesen Jahres erscheint mal kein neuer Titel mit der beliebten Dark Souls-Formel des Studios, sondern die Mech-Action Armored Core 6 - Fires of Rubicon (in der Preview).

Der neue Story-Trailer zum Comeback der langjährigen (aber lange brachliegenden) Reihe von FromSoftware zeigt euch Render-Szenen mit einem lange einseitigen Gespräch mit Schnitten zu Rückblenden, in denen ein Team aus Mech-Piloten explosionsreich eine Reihe großer, schwer gepanzerter Kampfmaschinen ausschaltet, dabei aber aufgerieben wird. Die auch Hounds genannten Piloten werden dabei nur mit Nummern gerufen. Nach 620 und 619 segnet auch 617 das Zeitliche nach den Worten "Mission Complete". In der Gegenwart kommt also ihre Handler Walter genannte Kontaktperson (in dem Kontext anscheinend eher ihr Besitzer), um einen neuen Piloten zu holen, der noch in einer an einen Leichensack erinnernden Verpackung schlummert. Bei Pilot C4-621 wird es sich um eure Spielfigur handeln.

Armored Core 6 -Fires of Rubicon erscheint parallel zur Gamescom, am 25. August 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X.