PM: Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition erscheint mit zeitbegrenztem Launch-Rabatt für PC, PlayStation und Nintendo Switch (Cosmocover)

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition erscheint mit zeitbegrenztem Launch-Rabatt für PC, PlayStation und Nintendo Switch

– Neuer Trailer stellt das einnehmende Kampfsystem, das Taktiker*innen seit über einer Dekade begeistert, in den Mittelpunkt –

PARIS – 20. Juli 2023 – Dotemu ( Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ) und Ubisoft haben heute die Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition veröffentlicht. Das Puzzle-Rollenspiel-Adventure erobert in neuem Glanz PC (Steam), PlayStation 4 (und PlayStation 5 dank Abwärtskompatibilität) und die Nintendo Switch.

Wer schnell reagiert, kann das Spiel mit einem Launch-Rabatt von 15% auf den Preis von €17.99 erhalten. Zudem gibt es weitere 40% Rabatt für alle, die Might & Magic: Clash of Heroes bereits auf Steam besitzen – Beide Rabatte sind bis zum 2. August verfügbar.

Das Erscheinen der Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition wird von einem Trailer begleitet, der das einzigartige Kampfsystem beleuchtet, das die Fans seit dem Erscheinen des ursprünglichen Spiels begeistert.

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition Features:

Might & Magic: Clash of Heroes spielt 40 Jahre vor Heroes of Might & Magic V und erzählt die Geschichte von fünf Held*innen, die in fünf unterschiedlichen Regionen von Ashan ihren eigenen, gefährlichen Weg beschreiten müssen – dabei erlangen sie neue Stärke, kommen einem dämonischen Komplott auf die Schliche und müssen letzten Endes sogar die Welt retten.

Die subtilen Verbesserungen der Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition wurden mit viel Fingerspitzengefühl in das beliebte Spiel implementiert. Die Mitglieder des Dotemu-Teams sind große Fans des Originals und gaben sich alle Mühe, das Meisterwerk von Capybara Games zu erhalten.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich darauf spezialisiert hat, die besten Videospiele und legendäre Pop-Kultur-Lizenzen auf PC und moderne Konsolen zurückzubringen um sorgfältig ausgearbeitete Neo-Retro-Erfahrungen für Fans auf der ganzen Welt zu erschaffen.

Das Dotemu-Team hat eine Reihe globaler Erfolge für PC und Konsole veröffentlicht, darunter die preisgekrönten Titel Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4 und Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Darüber hinaus umfasst das Repertoire von Dotemu weitere großartige Titel, wie Windjammers 1 & 2, Pharaoh: A New Era und mehr. Dotemu arbeitet zur Zeit mit Leikir Studio an Metal Slug Tactics und plant weitere Ankündigungen für 2023 und darüber hinaus.

About Ubisoft

Ubisoft is a creator of worlds, committed to enriching players’ lives with original and memorable entertainment experiences. Ubisoft’s global teams create and develop a deep and diverse portfolio of games, featuring brands such as Assassin’s Creed ® , Brawlhalla ® , For Honor ® , Far Cry ® , Tom Clancy’s Ghost Recon ® , Just Dance ® , Rabbids ® , Tom Clancy’s Rainbow Six ® , The Crew ® and Tom Clancy’s The Division ® . Through Ubisoft Connect, players can enjoy an ecosystem of services to enhance their gaming experience, get rewards and connect with friends across platforms. With Ubisoft+, the subscription service, they can access a growing catalog of more than 100 Ubisoft games and DLC. For the 2022–23 fiscal year, Ubisoft generated net bookings of €1,739 million. To learn more, please visit: www.ubisoftgroup.com.

© 2009-2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Might & Magic Clash of Heroes, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Original game developed by Capybara Games.