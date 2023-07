El Paso, Elsewhere: Max-Payne-like erscheint September 2023

Untotenjagd trifft Bullet Time

PC XOne Xbox X

Indie-Entwickler Strange Scaffold hat per Zeichentrick-Musikvideo-Trailer bekannt gegeben, dass El Paso, Elsewhere am 26. September 2023 für PC (Steam) sowie Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen wird.

El Paso, Elsewhere ist deutlich vom Klassiker Max Payne inspiriert. Euer Trenchcoat-tragender Protagonist kann auf Knopfdruck die Zeit verlangsamen und – während er weiter aus allen Rohren feuert – nach hinten springen, zur Seite hechten oder einen Bauchklatscher hinlegen. Allerdings legt ihr euch nicht mit der kriminellen Unterwelt an, sondern der wortwörtlichen: Die ehemalige Geliebte der Hauptfigur ist eine Vampirin, die unter einem Hotel in El Paso das Ende der Welt einläutet. Um sie aufzuhalten, müsst ihr euch durch surreale Etagen, die im Nichts schweben, schlagen und in denen euch Ghuls, Werwölfe und andere Kreaturen an den Kragen wollen.

Schon vor dem Release könnt ihr euch mit der Demo im Steam Store einen ersten Eindruck von der Low-Poly-Ballerei, den Noir-Monologen des Protagonisten und ansprechenden Inszenierung der Zwischensequenzen von El Paso, Elsewhere machen.