PM: Neuer PvP-Gameplay-Trailer von Firewall Ultra, das im August veröffentlicht wird (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit wir letztes Jahr hier im PlayStation-Blog das nächste Spiel aus der Firewall-Reihe– Firewall Ultra– angekündigt haben, haben wir unfassbar viel Zuspruch aus der Community erhalten. Die pure Aufregung in all euren Kommentaren, Nachrichten, Tweets und Posts motiviert uns alle noch mehr, das Spiel so großartig wie möglich zu machen.

Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, euch unseren neuen Gameplay-Trailer mit brandneuen PvP-Gameplay-Inhalten zeigen zu können!

Um eure Aufregung noch zu steigern, freuen wir uns heute, euch mitteilen zu können, dass die Vorbestellungen für Firewall Ultra ab heute offiziell möglich sind und der Veröffentlichungstermin des Spiels der 24. August 2023 ist!

Firewall Ultra stellt die in PS VR2 integrierten VR-Funktionen der nächsten Generation in den Mittelpunkt, um ein fesselndes und immersives Ego-Shooter-Erlebnis zu bieten. Dazu gehören das Eye-Tracking in innovativen Anwendungsfällen– wie das Schließen der Augen, um nicht von einer Blendgranate geblendet zu werden–, unglaubliches haptisches Feedback in den PlayStation VR2 Sense-Controllern für realistisches Waffen-Feedback, Headset-Feedback, wenn ihr Schaden erleidet oder eine Nachtsichtbrille aufsetzt und noch vieles mehr.

Alle, die Firewall Zero Hour gespielt haben, wissen, wie sehr wir das Spiel nach der Veröffentlichung weiterhin unterstützen und weiterentwickeln und dass wir das Feedback unserer Community schätzen. Daher werden wir versuchen, weitere Inhalte wie neue Waffen und Kontraktoren, Karten und zusätzliche Spielmodi hinzuzufügen und möglicherweise auch das manuelle Nachladen nach der Veröffentlichung ermöglichen. Je näher das Veröffentlichungsdatum rückt, desto mehr solltet ihr Ausschau halten nach unserem Veröffentlichungszeitplan und weiteren Informationen zu unseren Plänen für die Zeit nach der Veröffentlichung des Spiels. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal, euch mitteilen zu können, dass ihr Möglichkeiten haben werdet, einzigartige Varianten unserer Waffen zu kaufen, wenn ihr Firewall Ultra zum ersten Mal spielt. Diese einzigartigen Waffen* sind mit großartigen Aufsätzen und einem exklusiven Skin ausgestattet. Die legendären Versionen dieser Waffen sehen sogar komplett anders aus!

* Für einzigartige Waffen wird Spielfortschritt benötigt

Außerdem haben wir die interne Infrastruktur des Spiels überarbeitet. Es gibt jetzt zwischen den Spielsitzungen einen immersiven Lobby-Bereich und einen Schießstand im Safehouse, dedizierte Server, um unterbrochene Netzwerkverbindungen zu minimieren, und einen neuen, rundenbasierten PvP-Modus im Best-of-Three-Format. So verbringt ihr weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit Spielen. Mehr darüber erfahrt ihr im Praxisbericht im PlayStation-Blog:

Firewall Ultra ist das nächste Spiel aus der Firewall-Reihe nach dem erfolgreichen PS VR-Shooter Firewall Zero Hour aus dem Jahr 2018. Im primären PvP-Spielmodus „Verträge“ treten zwei Viererteams in einer Best-of-Three-Serie gegeneinander an und tragen packende taktische Kämpfe auf verschiedenen Karten aus.

In jeder Partie muss das verteidigende Team einen Laptop voller geheimer Informationen mit einer Reihe von Geräten und Waffen schützen, während das angreifende Team versucht, die Zugangspunkte zu umgehen und den Laptop zu hacken. Zu den Geräten, die euch zur Verfügung stehen, gehören Annäherungsminen, die ihr an strategischen Positionen anbringen könnt, um Angreifer zu überraschen, Türblockierer, um eure Position zu verstärken, und vieles mehr. Die Angreifer müssen vorsichtig vorgehen und als Team zusammenarbeiten, um die Daten zu entschlüsseln, bevor die Zeit abläuft.

Während ihr Firewall Ultra spielt, solltet ihr jederzeit auf eure Umgebung achten. Karten, die nachts im Freien spielen (wie die Bohrinsel, die in unserem Gameplay-Trailer zu sehen ist), und dunkle, heruntergekommenen Ecken von Karten, die drinnen spielen (wie das Büro), können unglaublich düster und gefährlich sein. Dank der dynamischen Beleuchtung und der realistischen Schatten der Unreal Engine 5 können wir in Echtzeit ein unglaubliches Gefühl von Spannung, Immersion und visueller Wiedergabetreue vermitteln.

In Firewall Ultra erwartet euch ein völlig neuer PvE-Spielmodus, in dem ihr entweder alleine oder zusammen mit bis zu drei anderen Kontraktoren auf der gesamten Kartenauswahl gegen tödliche feindliche KI antreten könnt. So habt ihr Firewall noch nie gespielt und wir können es kaum erwarten, euch bald mehr über diesen Modus zu erzählen.

In Firewall Ultra nutzen wir Eye-Tracking auf unterschiedliche Art und Weise, um das Gameplay zu verbessern. Zum Beispiel könnt ihr eure Augen in der echten Welt schließen, um euch vor dem grellen Licht einer Taschenlampe zu schützen. Außerdem könnt ihr euer nicht-dominantes Auge schließen, wenn ihr mit einem Visier zielt, um die Sicht noch etwas schärfer zu machen für leicht verbesserte Präzision. Dieses Verhalten haben Spieler natürlich während des Spielens gezeigt und daher möchten wir euch belohnen, weil ihr euch dem Erlebnis hingegeben, Präsenz gezeigt und völlig eingetaucht seid.

Dank Eye-Tracking könnt ihr im Handumdrehen Waffen wechseln, ohne etwas von der Action zu verpassen. Foveated Rendering erlaubt euch immer den schärfsten Blick auf die Welt mithilfe des leistungsstarken 4K-HDR-Displays von PS VR2.

Wartet’s nur ab, bis ihr eine der düsteren Karten spielt und zum ersten Mal das dynamische Licht eurer Taschenlampe erlebt, die seitlich am Lauf befestigt wird. Sowas habt ihr noch nicht gesehen.

Berührungserkennung und adaptive Trigger machen die Erfahrung noch intensiver und lassen euch die unterschiedlichen Widerstände der einzelnen Waffen direkt in eurer Hand spüren. Den Abzug einer Pistole zu drücken fühlt sich ganz anders an als den Abzug eines Scharfschützengewehrs zu drücken und der unglaubliche haptische Rückstoß einer Schrotflinte ist im ganzen Körper zu spüren. Mit den PlayStation VR2 Sense-Controllern seid ihr in der Lage, ein Messer durch eure Finger gleiten zu lassen für heimliche Attentate – oder ihr gebt mit diesen geschickten Fingerbewegungen einfach vor euren Freunden an. Ihr könnt Teammitgliedern sogar realistische Handsignale und stumme Kommandos geben für taktischen Realismus und Interaktivität. Mit den PS VR2 Sense-Controllern habt ihr ein unglaublich immersives Spielerlebnis.

Wir machen uns die außerordentliche Hardware der PlayStation 5 voll zunutze, damit es für euch so einfach wie nie ist, mit euren Freunden in Kontakt zu treten. Wenn ihr eure Freunde in einer Runde von Firewall Ultra seht, könnt ihr euch ihrem Team sofort anschließen und zwar direkt über die PS5 Game Base – vorausgesetzt, es gibt Platz. Die Ladezeiten sind rasant, damit ihr schnell in die Action kommt.

Wir möchten uns bei all unseren Fans dafür bedanken, dass sie so geduldig auf neue Informationen zu Firewall Ultra gewartet haben und freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass eure Geduld mit Details zur Vorbestellung und den Editionen belohnt wird.

Wählt zwischen der Firewall Ultra Standard Edition für 39,99€, die euch vollen Zugang zum Spiel gewährt, oder der Digital Deluxe Edition für 59,99€. Wenn ihr Firewall Ultra vor der Veröffentlichung vorbestellt, erhaltet ihr Zugriff auf eine unserer legendären Lieblingswaffen: die Reaper X75. Diese ist sowohl in der Standard als auch der Digital Deluxe Edition bei der Vorbestellung enthalten.

Für all jene, die die Digital Deluxe Edition vorbestellen, werden vier Kontraktoren im Spiel bereits früher freigeschaltet (Meiko, Skip, Fang und Node – wie oben zu sehen). Dazu zählen außerdem ihre einzigartigen Fähigkeiten und alternative Outfits für jeden Kontraktor. Die Digital Deluxe Edition enthält außerdem vier Waffen-Camos, die auf anpassbare Waffen im Spiel angewendet werden können und ihr erhaltet nach der Veröffentlichung Zugriff auf einen Operation Pass** von Firewall Ultra.

Wir können es kaum erwarten, euch alle im Spiel zu treffen, wenn Firewall Ultra am 24. August exklusiv für PS VR2 veröffentlicht wird. Vergesst nicht, dass ihr ab sofort vorbestellen könnt, um alle nötigen Vorbereitungen zu treffen, damit ihr nächsten Monat direkt bereit seid für euer Team!

** Zugriff auf den gesamten Inhalt einer zukünftigen Operation (Datum TBA).

Zum Spielen sind eine PlayStation®5-Konsole und PlayStation®VR2 erforderlich. PS VR2 ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Um online spielen zu können, werden eine Internetverbindung und eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt. PS Plus unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch eingezogen wird. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms.