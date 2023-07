PM: Good Shepherd geht eine Partnerschaft mit Rebellion ein, um Spiele im ikonischen 2000 AD-Universum zu erschaffen (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Good Shepherd geht eine Partnerschaft mit Rebellion ein, um Spiele im ikonischen 2000 AD-Universum zu erschaffen

– Good Shepherd wird Spiele basierend auf 2000 AD und weiteren Marken von Rebellion entwickeln –

SAN FRANCISCO & OXFORD, 19. Juli 2023 – Good Shepherd , eine Devolver Digital Gruppe, und Rebellion ( Sniper Elite ) sind eine bahnbrechende Partnerschaft eingegangen, durch die Good Shepherd Videospieladaptionen von Geschichten aus dem beliebten 2000 AD-Universum – die Heimat von Judge Dredd, Rogue Trooper, ABC Warrior und vielen weiteren ikonischen Figuren – entwickeln und publishen wird. Hinzu kommen weitere Comic-IPs von Rebellion, inklusive Roy of the Rovers und Battle Action.

Good Shepherd verlegt seit 2011 Videospiele, darunter Hits wie Monster Train und das Transport Fever-Franchise. Das Label hat in den letzten Jahren mit starken Marken wie John Wick Hex und Hellboy einen starken Zuwachs im Bereich der Adaptionen erlebt. Daraus entstand die neue Ausrichtung: Weltklasse Videospiel-Publishing mit beliebten Unterhaltungsmarken zu verbinden.

“Wir sind große Fans von Rebellion und 2000 AD“, sagte Amanda Kruse, Head of Business Development and Publishing bei Good Shepherd. “Wir sind noch in den Anfängen, aber das mit Partnern aufzubauen, die die Kunst der Adaption über Mediengrenzen hinweg verstehen, war unglaublich. Wir freuen uns, den Fans die Hits zu bringen, die sie erwarten. Noch mehr freuen wir uns jedoch, mit den Schätzen aus den Tiefen der Comic-Kiste zu spielen.”

Rebellion ist Verwalter und Rechteinhaber für eine große Anzahl britischer Comics. Neben dem legendären Judge Dredd besitzt Rebellion die Rechte an ikonischen britischen Comic-Charakteren wie der Fußball-Legende Roy of the Rovers, dem Action-Detektiv Sexton Blake, dem vom Superman Miterschaffer Jerry Seigel erdachten Bösewicht, der zum Helden wurde – The Spider, dem Römer-im-Weltraum Epos The Trigan Empire, Alan Moores gefeierter Heldin Halo Jones, sowie einer Sammlung unglaublicher Kuriositäten wie Hewligan’s Haircut – eine surreale Graphic Novel entstanden in Kollaboration mit dem Gorillaz-Künstler Jamie Hewlett.

Mit Comics aus allen Epochen der langen Geschichte des Mediums bietet Rebellions Katalog unzählige Charaktere und Comic-Strips aus jedem Genre: Sci-Fi, Sport, Western, Krieg, Spionagegeschichten, Horror, Mystery, Abenteuer, Humor und historische Themen, Superhelden und Dutzende mehr.

“Es ist uns eine Ehre, Verwalter der reichhaltigen Geschichte der britischen Comic-Industrie zu sein und wir streben danach, dieses Erbe zu bewahren. Rebellion ist stolz darauf, diese Geschichten gänzlich neuen Generationen zugänglich zu machen, die sie zum ersten Mal über unsere Partnerschaft mit Good Shepherd erleben werden.“, sagte Jason Kingsley OBE, CEO und Mitbegründer von Rebellion. “Mein Bruder Chris (Mitbegründer von Rebellion) und ich haben 2000 AD seit der ersten Ausgabe gelesen und wir freuen uns darauf, einige dieser Geschichten durch Good Shepherd zum Leben erweckt zu sehen.”

Die neue Abmachung umfasst Videospieladaptionen von Geschichten aus 2000 AD – die beliebte Comic-Anthologie, die im Jahre 2000 von Rebellion erworben wurde. In 2000 AD sind unzählige ikonischen Comic-Geschichten erschienen, darunter Sláine, Judge Dredd und Rogue Trooper – Die Serie umfasst zur Zeit 2.334 Ausgaben.

Judge Dredd erschien zum ersten Mal 1977 in der zweiten Ausgabe von 2000 AD . Damit begann ein gewaltiges, weltweit bekanntes Franchise, aus dem zwei Filme (Judge Dredd, 1995, and Dredd 2012), fünf Videospiele und unzählige Romane hervorgingen.

Rogue Trooper erschien zum ersten Mal 1981 in 2000 AD als Geschichte eines genetisch verbesserten Infanteristen namens Rogue auf der Suche nach dem Traitor General. Diese blutigen Sci-Fi-Abenteuer machten Rogue Trooper zu einer Reihe mit hohem Wiedererkennungswert, aus der drei Romane, zwei Brettspiele und drei Videospiele hervorgingen – darunter Rogue Trooper von 2006, das von Rebellion für PC, Xbox, PlayStation 2 und Nintendo Wii entwickelt wurde.

Weitere Informationen zu Good Shepherd findet man unter www.goodshepherd.games oder indem man auf Twitter @GoodShepherdEnt folgt und hier dem Discord beitritt.

Weitere Informationen zu Rebellion findet man unter www.rebellion.com , oder indem man auf Twitter @rebellion , folgt und unter https://discord.com/invite/rebellion dem Discord beitritt

Über Good Shepherd Entertainment

Good Shepherds Mission ist es Weltklasse Entwickler*innen mit beliebten IPs zusammenzubringen und ihnen so die Möglichkeit zu geben, erinnerungswürdige und eindrucksvolle Videospielumsetzungen von Welten, die die Fans lieben, zu erschaffen. Durch strategische Partnerschaften mit einigen der größten Namen der Industrie, darunter Lionsgate, Dark Horse, Disney, MGM und Epic, setzt GSE Publishing-Ressourcen bedacht ein, um maximale Erfolge zu erzielen. Beachtenswerte Spiele und Franchises die von Good Shepherd gepublished werden beinhalten John Wick Hex, Killer Klowns from Outer Space, die Hard West-Serie, Monster Train, das Transport Fever-Franchise und das kommende Hellboy Web of Wyrd. Mehr unter: www.goodshepherd.games

Über Rebellion

Rebellion wurde 1992 gegründet und ist eines der weltweit erfolgreichsten unabhängigen Studios. Die Sniper Elite-Serie, das Flaggschiff des Studios, ist für das authentische Schleich- und Scharfschützen-Gameplay beliebt und hat weltweit über 20 Millionen Spieler*innen. Das neueste Spiel des Franchises, Sniper Elite 5, wurde im Mai 2022 veröffentlicht und erhielt viel Lob. 2000 AD steht für die hohe Kunst britischer Comics. Mit dem Erwerb eines 100.000$ Filmstudios und dem größten Archiv an Comics in englischer Sprache wächst Rebellion zunehmend.

Rebellion operiert nun medienübergreifend in den Bereichen Buch, Comic, TV und Film, aber in seinem Kern ist es immer noch ein führendes Videospiel-Entwicklungs – und Publishing-Studio. Sei es die atemberaubende Intensität von Sniper Elite, der andersweltliche Horror von Aliens vs. Predator oder das blutige Chaos der Zombie Army-Spiele. Das Studio aus Oxford steht für herausragende und mitreißende Spiele.