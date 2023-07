PM: Invincible: Guarding the Globe Spiel kommt bald für mobile Endgeräte (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 19. Juli 2023 – Ubisoft® kündigte das neue Mobile Game Invincible: Guarding the Globe an, ein neues Free-to-Play-Rollenspiel, das bald für iOS- und Android-Geräte erscheint. Invincible: Guarding the Globe spielt im selben Invincible-Universum wie die Skybound-Comics und die darauffolgende Prime Video-Serie und lässt Spieler:innen Charaktere sammeln und ihren Angriffstrupp für actiongeladene Multi-Kämpfe zusammenstellen.

Weitere Infos zu dieser Ankündigung sind auf unserem Ubisoft Blog unter folgendem Link zu finden: ​ https://ubisoft.com/r/new_game_invincible ​

Den Ankündigungs-Trailer zu Invincible: Guarding the Globe gibt es hier:

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubisoft.com/de/home