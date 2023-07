Assassin's Creed Mirage: Keine DLCs geplant

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 12. Oktober erscheint mit Assassin's Creed Mirage ein neuer Ableger von Ubisofts Historien-Abenteuern, der sich an den Anfängen der Serie orientiert. Doch nicht nur in Sachen Gameplay unterscheidet sich Mirage vom letzten Teil Assassin's Creed Valhalla: Die vor allem in England spielende Reise von Eivor folgte nicht nur dem auf RPG getrimmten Ansatz, der die Reihe seit Assassin's Creed Origins ausmacht, sondern es gab zwei Seasons an Post-Launch-Inhalten, inklusive Season Pass mit neuen Episoden mit anderen Schauplätzen wie Paris und der Riesenerweiterung Die Zeichen Ragnaröks.

Laut einem Ask Me Anything auf Reddit wird auch das bei Mirage anders aussehen. Dabei beantworteten Stephane Boudon, Sarah Beaulieu und Jean-Luc Sala vom verantwortlichen Entwicklerstudio Ubisoft Bordeaux schriftlich Fragen der Reddit-User. Und Boudon schrieb dabei, dass für Mirage weder DLCs noch andere große Post-Launch-Inhalte geplant sind. Wobei ein DLC schon vorab bekannt ist: Ubisoft möchte die Vorbestellung des Titels unter anderem mit der "exklusiven Nebenquest 40 Räuber" schmackhaft machen.