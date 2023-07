EA Sports FC 24: Gameplay-Deep-Dive-Video // Kontroverse um Mixed Teams

PC Switch Xbox X PS5

Am 18. Juli veröffentlichte EA sein erstes offizielles Gameplay-Deep-Dive-Video zum kommenden EA Sports FC 24, in dem euch die Features "HyperMotion V", "optimierte PlayStyles" und "die grundlegend überarbeitete Frostbite-Engine" vorgestellt werden.

Ebenso neu ist die Möglichkeit, im "Ultimate Team"-Modus eine Mannschaft gemischt aus Männern und Frauen zusammenzustellen und mit ihr in den Online-Wettbewerb zu treten. Zu den Männern gesellen sich nun 1600 Spielerinnen, darunter auch Spezialkarten wie "Icons" und "Heroes" aus der Geschichte des Frauenfußballs.

Obwohl Ultimate Team bereits in den Vorgängern, den FIFA-Spielen, eher eine "Fantasy"-Variante war, in dem Legenden wie Pelé mit aktuellen Stars wie Mbappé auf dem Platz stehen konnten, sorgte die Entscheidung, Männer und Frauen gemeinsam in einem Team antreten lassen zu können, für Unmut bei manchen Fans. So wäre es "unrealistisch", wenn die virtuellen Profi-Fußballerinnen Werte und Fähigkeiten bekommen würden, die sie mit ihren männlichen Kollegen mithalten ließen. Laut einem Bericht von IGN war EAs Reaktion darauf, dass diese Spieler dann bitte auf den "Anstoß"-Modus ausweichen sollen.

Mit "Evolutions" solltet ihr auch die Möglichkeit bekommen, bestimmte Spieler dauerhaft verändern und verbessern zu können. Das bereits erprobte "Crossplay" soll nun auch in Pro Clubs sowie Volta Football auf der gleichen Plattformgeneration funktionieren. Auch der "Karriere"-Modus soll Neuerungen bieten, wie etwa die Einführung eines Spieleragenten.

EA Sports FC 24 erscheint am 29. September für PC, Playstation 5, Switch und Xbox Series X|S.