Cities - Skylines 2: Städtische Dienstleistungen im Video vorgestellt

PC Xbox X PS5

Collossal Order, die Entwickler der am 24. Oktober erscheinenden Städtebausimulation Cities - Skylines 2, haben ein weiteres Video veröffentlicht, in dem euch neue Features des Spiels vorgestellt werden. Diesmal stehen die städtischen Dienstleistungen im Vordergrund.

Wie bereits aus dem Vorgänger bekannt, errichtet ihr auch in Cities - Skylines 2 Feuerwehr- und Polizeistationen, Krankenhäuser, Schulen, Mülldeponien und viele weitere öffentliche Einrichtungen. Dabei kommt es entscheidend darauf an, wo ihr diese Gebäude platziert, denn jedes verfügt über einen gewissen Radius, innerhalb dessen die Bevölkerung von den jeweiligen Vorteilen profitiert. Neu ist, dass ihr nun bestehende Einrichtungen upgraden könnt, um die Einflussbereiche zu erweitern. So müsst ihr nicht länger die immergleichen Gebäude in regelmäßigen Abständen über euer Stadtgebiet verteilen.

Neben den bereits bekannten städtischen Dienstleistungen werden auch völlig neue Einzug in Cities - Skylines 2 halten, beispielsweise Telekommunikation. So werdet ihr unter anderem Sendemasten errichten müssen, um eure Stadtbewohner mit schnellem Internet zu versorgen, was nicht nur deren Zufriedenheit erhöht, sondern sich auch positiv auf die Produktivität von Gewerbegebieten auswirkt. Und diejenigen unter euch, die sich besonders für Finanzen interessieren, werden erfreut sein, dass sie die Budgets, die den jeweiligen Dienstleistungsbereichen zugewiesen werden, frei anpassen können – was wiederum deren Effektivität beeinflusst.

In dem unten eingebettenen (englischsprachigen) Video könnt ihr euch ein eigenes Bild von den neuen Funktionen machen.