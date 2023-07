PM: Ein detaillierter Blick auf Diablo IVs Boshafte Herzen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diablo IV hat einen großartigen Start hingelegt und begeistert (und erschreckt) sowohl neue Fans als auch Veteranen der Serie. Diablo IV kehrt zu seinen düsteren und dämonischen Wurzeln zurück, sowohl was die Ästhetik als auch die Grafik und das Gameplay betrifft. Kämpft alleine oder an der Seite von Freunden um die Verteidigung von Sanktuario.

Wir wollten euch einen tiefen Einblick in die Inspiration hinter den Boshaften Herzen geben, einem zentralen Spielgegenstand, und in das, was ihr in unserer ersten Saison, der Saison der Boshaftigkeit, erwarten könnt.

Wie werden sich die Boshaften Herzen auf das Verhalten der Spieler auswirken? Gibt es etwas, was ihr über die neuen Mechaniken oder Strategien sagen könnt, die Spieler im Auge behalten müssen?

Boshafte Herzen sind eines der zentralen Elemente von Saison 1. Sie sind überaus mächtig und haben Effekte vergleichbar mit jedem legendären Aspekt im Spiel. Sie können bestimmte Klassenfähigkeiten verändern oder einen allgemeinen Machtzuwachs für alle Klassen bieten. Boshafte Herzen können auch mit erhöhten Werten auftauchen, daher werden die Spieler sie während der gesamten Saison weiter farmen wollen.

Es empfiehlt sich, genau die Herzen zu farmen, die ihr für euren Build braucht. Das geht, indem ihr in Boshafte Tunnel einen Gegenstand namens „Invoker“ verwendet, mit dem ihr ein Boshaftes Monster beschwören könnt, das ein bestimmtes Boshaftes Herz fallen lässt. Wenn ihr eher offensiv als defensiv unterwegs seid, könnt ihr ein Monster beschwören, das garantiert nur offensive Herzen fallen lässt, wenn ihr den richtigen Invoker-Typ verwendet.

Bei dieser Strategie könnt ihr zwischen vier Arten von Boshaften Herzen wählen, die ihr am besten für euren Build farmen solltet.

Was ist mit den Dungeons und der Welt in Sanktuario? Wie werden sie sich verändern?

Die Bosheit hat sich über ganz Sanktuario ausgebreitet, und die Verderbnis wird sich nahezu überall widerspiegeln. Spieler können Boshafte Monster überall in der Welt, während Events, der Höllenflut und in Dungeons finden. Solange ihr einen „Käfig der Bindung“ habt, könnt ihr die Herzen aller Boshaften Monster einfangen, wo und wann immer ihr ihnen begegnet.

Außerdem haben wir für diese Saison eine neue Art von Dungeon mit dem Namen „Boshafte Tunnel“ eingeführt. Diese Tunnel sind zwar kürzer als ein typischer Dungeon, aber dafür sind sie von Boshaften komplett verseucht und sind somit die effizientesten Orte, wenn ihr regelmäßig Boshafte Herzen farmen wollt. Am Ende der Tunnel findet ihr Boshafte Massen, aus denen ihr mit deinen Invokern ein Monster beschwören könnt, das ein Herz eurer Wahl fallen lässt.

Daraufhin eine weitere Frage: Was war die Inspiration für die boshaften Designs der Gegner und der Karte?

Im Kern ist das Konzept der „Bosheit“ eine brodelnde und ekelerregende Manifestation des reinen Hasses, die alles verdirbt, was sie berührt. Wir wollten die Abscheulichkeit dieser Verderbnis in den Vordergrund rücken, weshalb wir sie „Die Boshaftigkeit“ genannt haben. Allein der Name sollte deutlich machen, dass es sich hier nicht um ein herkömmliches Übel oder die Dunkelheit handelt, sondern vielmehr um eine abscheuliche Manifestation des Hasses – voller Schleim und Tentakeln, die sich winden und pulsieren.

Bei der Gestaltung der infizierten Kreaturen und des Landes hatten wir dieses Bild im Kopf, um die abscheuliche Natur der Boshaftigkeit zu zeigen, die sich langsam ihren Weg durch die ganze Welt bahnt. Boshafte Tunnel sind dafür ein perfektes Beispiel. Wenn man einen Boshaften Tunnel betritt, sollte man schon allein durch den Anblick ein mulmiges und ekelhaftes Gefühl verspüren und sogar den üblen Gestank erahnen können, den der eigene Charakter wohl gerade ertragen muss. Das Art-Team hat sich von einigen der Dungeons des Hauptspiels inspirieren lassen, in denen sich diese unheimliche Boshaftigkeit durch einige Abschnitte windet.

Es hat riesigen Spaß gemacht, Sanktuario für unsere erste Saison noch ein bisschen widerlicher zu gestalten!

Und was ist mit den Boshaften Herzen selbst? Welche Gefühle möchtet ihr bei den Spielern wecken, wenn sie diese Herzen während ihrer Quests sammeln?

Mit 32 unterschiedlichen Boshaften Kräften, die nur darauf warten, entdeckt zu werden, wollten wir den Spielern einen Anreiz zum Sammeln und Experimentieren mit verschiedenen Herzen geben. Die Spieler können drei „Gefangene Herzen“ gleichzeitig ausrüsten, indem sie die Herzen der jeweiligen Farbe in die passenden Slots ihres Amuletts und ihrer Ringe sockeln. Daher ist es wichtig, die nützlichsten Kräfte für euren eigenen Build auszuwählen.

Findet Boshafte Monster, nutzt die Boshaften Tunnel und stellt sicher, dass ihr genug Invoker dabei habt, damit ihr immer genug Herzen besitzt, um die ganze Saison über in Höchstform zu sein.

Diablo IV: Saison der Boshaftigkeit ist für PS5 und PS4 erhältlich und erscheint am 20.Juli. Macht euch die Verderbnis zunutze.