PM: Enthüllung der PC-Spezifikationen und neuer Features von Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony Playstation Blog)

allo zusammen! Nächste Woche erscheint Ratchet & Clank: Rift Apart für PC! Viele von euch haben uns nach Details zu den genutzten Technologien und den Systemanforderungen gefragt. Heute möchten wir diese Fragen beantworten und haben dazu noch einige spannende Ankündigungen neuer Features für euch.

Damit ihr flüssig durch die Dimensionen hüpfen könnt, hat unser Team in der PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart DirectStorage 1.2 inklusive GPU-Dekomprimierung implementiert. Richard van der Laan, Senior Lead Programmer bei Nixxes Software, erklärt: „Um kurze Ladezeiten und einen nahtlosen Übergang zwischen den Dimensionen zu ermöglichen, muss das Spiel die Assets schnell laden können. DirectStorage garantiert schnelle Ladevorgänge und auf hohen Grafikeinstellungen wird die GPU-Dekomprimierung genutzt, um Assets während des Spielens im Hintergrund zu streamen. Traditionell übernimmt die CPU diese Dekomprimierung, aber ab einem gewissen Punkt ist es vorteilhaft, die GPU dafür zu nutzen. So erhöht sich die Bandbreite für das Streamen von Assets aus dem Speicher zur Grafikkarte. Das machen wir uns zunutze, um Texturen und Umgebungen mit hohem Detailgrad schnell zu laden.“

Principal Programmer Alex Bartholomeus ergänzt: „Für die PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart haben wir adaptives Streaming hinzugefügt, das auf Live-Messungen der verfügbaren Hardware-Bandbreite basiert. So können wir die Strategie für das Streaming der Texturen optimal an jede Konfiguration anpassen. Zusammen mit DirectStorage, der Nutzung einer schnellen NVMe-SSD und GPU-Dekomprimierung resultiert dies selbst auf den höchsten Einstellungen in einem sehr reaktionsfähigen Texturen-Streaming.“

DirectStorage ist darauf ausgelegt, die Geschwindigkeit schneller PCIe-NVMe-SSDs voll auszunutzen, aber die Technologie ist auch mit SATA-SSDs und sogar traditionellen Festplatten kompatibel. Das bedeutet, dass die PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart unabhängig davon, was für eine Festplatte ihr nutzt, immer dieselbe Technologie für das Laden von Daten einsetzen kann.

In unserer ersten Ankündigung haben wir bereits verraten, dass die PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart mit Raytracing-Reflexionen und neu hinzugefügten Raytracing-Schatten für natürliches Licht in Außenbereichen aufwarten wird. Heute enthüllen wir eine weitere neue Option, die für noch realistischere Lichtverhältnisse im Spiel sorgen wird: die Raytracing-Umgebungsverdeckung mit verschiedenen Qualitätsstufen zur Auswahl.

Graphics Programmer Menno Bil erläutert: „Die Umgebungsverdeckung ist eine in Spielen genutzte Technik, die simuliert, wie sich die Umgebungsbeleuchtung auf eine Szene auswirkt. Die Umgebungsbeleuchtung ist eine Art der indirekten Beleuchtung: das Licht, das von anderen Oberflächen reflektiert wird. Dieser Effekt tritt am häufigsten bei Falten, Rissen und Ecken auf, wo Oberflächen nah beieinander sind. Gebräuchliche Techniken der Umgebungsverdeckung sind SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) und HBAO+ (Horizon-Based Ambient Occlusion). Sie fordern die Hardware nicht sehr stark, liefern aber keine physikalisch korrekten Ergebnisse. Bei der RTAO wird Raytracing genutzt, um die Umgebungsverdeckung im Spiel noch realistischer wirken zu lassen. Wir haben RTAO als zusätzliche Option für alle integriert, die ein High-End-System mit Raytracing-kompatibler Hardware und mehr als genug Rechenleistung besitzen.“

Menno und das Team haben auch XeGTAO integriert – Intels Implementierung der „Ground-Truth Ambient Occlusion“. Ebenso wie SSAO und HBAO+ basiert diese Lösung auf dem Bildschirmbereich. Sie ermöglicht deshalb kein so hohes Realismusniveau wie RTAO, erfordert aber wesentlich weniger Rechenleistung (vergleichbar mit der Nutzung von HBAO+). XeGTAO kann als Option im Spiel ausgewählt werden und funktioniert mit Grafikkarten aller Hersteller. „XeGTAO erzeugt eine äußerst hochauflösende Umgebungsverdeckung, die selbst die kleinsten Geometriedetails berücksichtigt. Insgesamt liefert XeGTAO qualitativ sehr hochwertige und visuell angenehme Ergebnisse.”

Nachdem wir nun alle Features der PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart erläutert haben, wird es Zeit, euch mehr über die Systemanforderungen zu verraten. Wenn wir an der PC-Version eines Spiels arbeiten, legen wir viel Wert auf die Skalierbarkeit. Zusätzliche Optionen wie Raytracing-Schatten, Raytracing-Umgebungsverdeckung und die Unterstützung von drei Monitoren sind für Leute mit der neuesten und besten Hardware gedacht, damit sie ihre Systeme voll ausnutzen können. Durch hochgradig anpassbare Grafik und Features sorgen wir dafür, dass sich das Spiel auch auf weniger leistungsstarke Systeme skalieren lässt, um es so vielen Spielern wie möglich zugänglich zu machen. Im Folgenden findet ihr einen Überblick über die empfohlenen Spezifikationen für eine große Auswahl von Grafik-Voreinstellungen.

Ratchet & Clank: Rift Apart sorgt zwar auch mit einer herkömmlichen Festplatte und den minimalen Systemanforderungen für Spielspaß, aber wir empfehlen unseren Spielern, eine SSD in Kombination mit den empfohlenen Systemanforderungen oder besser zu nutzen, um das charakteristische Dimensionsreise-Gameplay des Spiels wie ursprünglich vorgesehen erleben zu können.

Details zur Raytracing-Unterstützung für AMD-GPUs in Kürze verfügbar