Star Citizen: Cloud Imperium wächst auf über 1000 Mitarbeiter an

Cloud Imperium Games, Entwickler von Star Citizen, hat das kanadische Support-Studio Turbulent mit allen 189 Mitarbeitern übernommen. Damit wächst die Belegschaft auf über 1000 Menschen an, die sich auf Standorte in Montreal, Toronto, Québec, Los Angeles, Austin, Manchester und Frankfurt verteilen. Turbulent ist ein langjähriger Partner von Cloud Imperium Games und unterstützte schon die Crowdfunding-Kampagne, den Aufbau des eCommerce und mehr. Schon seit 2020 hielt Cloud Imperium Games 25 Prozent der Anteile von Turbulent. Der Entwickler hatte 2021 angekündigt, die Zahl der Angestellten (damals rund 700) bis 2023 verdoppeln zu wollen. Zum Vergleich: Laut dem ehemaligen Bethesda-Angestellten Nate Purkeypile arbeiten am Weltraum-RPG Starfield mindestens 500 Entwicklerinnen und Entwickler.

Turbulent-Mitgründer Benoit Beauséjour kommentiert die Übernahme wie folgt:

Nach mehr als einer Dekade des gemeinsames Erfolgs, war es nur der natürliche nächste Schritt, unsere Kräfte zu vereinen. Die Gaming- und Tech-Industrie in Montreal und Québec profitieren von dieser Transaktion, die wieder zeigt, welch großes Talent hier gefunden werden kann. Und werden von der Expertise des riesigen globalen Netzwerks an CIG-Talenten profitieren, während unser Team nun in der Lage sein wird, an Projekten internationalen Ausmaßes zu arbeiten.

"Benoit und Marc [Beaudet, CEO von Turbulent] waren [...] ein integraler Teil all unserer Erfolge in den letzten zwölf Jahren" heißt es von Chris Roberts, Gründer und CEO von Cloud Imperium Games. Desweiteren spricht Roberts davon, dass man sich den größten Meilensteinen in der Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 bisher nähern würde.