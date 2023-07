PM: EXOPRIMAL™ ist jetzt erhältlich! (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Macht euch bereit für den Dinosaurier-Kampf!

EXOPRIMAL™ ist für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®) und Steam erhältlich. Das Spiel ist außerdem ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud erhältlich. Seht euch hier den offiziellen Launch Trailer an:

EXOPRIMAL™ beginnt im Jahr 2040, als Dinosaurier auf dem gesamten Globus wieder auftauchen und die Existenz der Menschheit bedrohen. Um die Welt zu retten, setzt die mächtige Aibius Corporation ihre künstliche Intelligenz der nächsten Generation ein: Leviathan. Diese künstliche Intelligenz kann vorhersagen, wo die Dinosaurierausbrüche passieren werden und schickt Exofighter los, um das bedrohte Gebiet zu schützen. Diese Krieger:innen tragen fortschrittliche Rüstungen, die als Exosuits bekannt sind und die größte Hoffnung der Menschheit darstellen. Die Geschichte entfaltet sich drei Jahre später, als eine Exofighter-Patrouille namens Hammerheads auf einer abgelegenen Insel abstürzt, wo Leviathan sie als Testpersonen für ein tödliches Kriegsspiel rekrutiert.

Diese Spiele finden im Hauptspielmodus „Dino Survival“ statt. In diesen Kampftests versucht ihr in zwei Gruppen von fünf Exofighters, verschiedene Ziele vor euren Gegner:innen zu erreichen, während ihr gleichzeitig gegen Schwärme von Dinosauriern kämpfen müsst. Die Dino Survival-Missionen ändern sich von Spiel zu Spiel, je nach eurem Fortschritt. In einigen Spielen tretet ihr in Gruppen gegeneinander an, in anderen müsst ihr euch mit euren Rivalen zusammenschließen, um große Bedrohungen wie den monströsen Neo T. Rex zu besiegen. Dino Survival bietet außerdem die Wahl zwischen Player-versus-Player (PvP), Player-versus-Environment (PvE) und Zufallskämpfen.

Die Entscheidungsmöglichkeiten erstrecken sich auch auf die Rüstungen, die ihr ins Gefecht mitnehmen könnt. EXOPRIMAL™bietet ein Arsenal von 10 Exosuits, von denen jeder über eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten verfügt. Aufgeteilt in Angriffs-, Tank- und Unterstützungsklassen, hat jeder Exosuit eine bestimmte Rolle im Kampf gegen die Dinosaurier-Bedrohung und zur Unterstützung des eigenen Teams. Ihr könnt auch jederzeit während des Kampfes den Exosuit wechseln, um euch an die sich ständig verändernde Situation am Boden anzupassen. Ihr könnt euren Spielstil mit Rigs genannten Ausrüstungsgegenständen anpassen, die den Exosuits zusätzliche Fähigkeiten verleihen, die von zusätzlicher Feuerkraft und Verteidigung bis hin zu erhöhter Mobilität und Heilkräften reichen. Mit Modulen könnt ihr eure Exosuits weiter aufrüsten und eure Leistungen im Kampf anpassen.

Mit dem Fortschritt in Dino Survival schaltet ihr neue Exosuits, Ausrüstung, kosmetische Gegenstände und erzählerische Inhalte frei. Die Geschichte der Hammerheads-Crew wird durch storybezogene Missionen, Zwischensequenzen, und „Lost Data“ erzählt. Diese Daten umfassen Audioprotokolle, Dokumente und mehr, die auf der „Analysis Map“ zusammengesetzt werden können, um das Geheimnis hinter den Kriegsspielen und Dinosaurierausbrüchen zu lösen.

EXOPRIMAL™wird auch nach dem Launch mit zahlreichen Updates unterstützt, die neue Funktionen hinzufügen, beginnend mit einem neuen Modus. „Spießrutenlauf“ startet am 28. Juli 2023 und wird eine herausfordernde PvE-Erfahrung mit wöchentlich wechselnden Missionen einführen, die für höhere Ränge und Belohnungen wiederholt werden können. Titel-Update 1 wird dann am 17. August 2023 mit 10 Exosuits der Alpha-Variante erscheinen, die neue Möglichkeiten bieten, Dino Survival und „Spießrutenlauf“ zu spielen. Künftige Titel-Updates werden Kooperationen mit Street Fighter™ 6 und Monster Hunter™, Exosuits in der Beta-Variante, neue Feinde, Stages, Missionen und mehr enthalten.

Ihr seid neugierig geworden? Dann legt jetzt los und behauptet euch gegen Schwärme von Dinosauriern!

Alle Infos zum Spiel gibt es auf der offiziellen EXOPRIMAL™Website. Behaltet außerdem auch unsere Social Media KanäleüberTwitter,InstagramundFacebook im Auge, um keine Updates zu verpassen.