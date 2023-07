Escape From Castle Matsumoto angekündigt: Ninja trifft auf Spy vs. Spy

PC

Erinnert ihr euch noch an die 3D-Tech-Demo zu Police Quest, die dem Uralt-Adventure von 1987 eine interessante räumliche Perspektive bescherte? Basierend auf dieser Technologie erschien 2022 das Freeware-Abenteuer Enclosure 3-D (zur News), das sich stark an der alten Sierra-Optik bediente. Kurz darauf sorgte das Video zu The Secret of Monkey Island für erstaunte Blicke, das die SCUMM-Bar mit der 3D-Voxel-Engine zeigte.

Die Technik dahinter stammt vom Entwickler Mausimus, der sich nun mit seinem ersten eigenen Spiel zurückmeldet: Escape From Castle Matsumoto soll laut Tweet vom 16. Juli ein "an Klassikern orientiertes Duell- und Diebstahl-Spiel" (im Original "classic-inspired duel heist game") werden. Die Grafik und die Musik kommen vom Pixel-Künstler und Musiker Joker.

Im unten eingebundenen Teaser-Video könnt ihr schon ein wenig vom Gameplay sehen. Offenbar stand hier der 8-Bit-Klassiker Spy vs. Spy aus der Mitte der 1980er Jahre Pate. Aber auch Ninja oder die davon inspirierten Spiele finden sich hier wieder, insbesondere bei den gesteuerten Spielfiguren.

Escape From Castle Matsumoto soll 2024 kostenlos erscheinen. Für welche Plattformen wurde bisher nicht genannt, ein PC-Release sollte aber sicher sein.