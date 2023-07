Xbox Live Gold wird durch Xbox Game Pass Core ersetzt

Gleicher Preis, über 25 Vollversionen

Bisher konnte man noch Xbox Live Gold erwerben, wenn man nur an Online-Multiplayer im Xbox-Kosmos interessiert war. Die Ultimate-Mitgliedschaft des Abo-Dienstes Xbox Game Pass umfasst wiederum außerdem Xbox Live Gold.

Wie Microsoft nun mitteilte, wird das nun einheitlicher: Ab dem 1. September 2023 wird Xbox Live Gold in seiner bisherigen Form auslaufen und zum 14. September alle bestehenden Abonnements durch die neue Game-Pass-Stufe Core ersetzt. Der Preis bleibt bei 6,99 Euro pro Monat. Allerdings gibt es statt der monatlichen Games With Gold einen Katalog mit über festgelegten 25 Spielen. Der Zugriff auf via Gold eingelöste Xbox-One-Spiele soll erhalten bleiben, solange man aktiver Game-Pass-Abonnent ist, so eingelöste Xbox-360-Titel bleiben unabhängig vom Mitglieds-Status spielbar.

Diese Spiele aus dem Xbox Game Pass Core sind bereits bekannt. Bis zur Umstellung sollen weitere bekannt gegeben werden. Neue Titel sollen zudem zwei bis drei Mal im Jahr dazukommen.