Larry "Major Nelson" Hryb verlässt Microsoft nach 22 Jahren

Auf seinen Social-Media-Kanälen gab der Senior Director of Corporate Communications bei Microsoft, Larry Hryb bekannt, dass er den Redmonder Konzern nach 22 Jahren verlassen wird. Hryb präsentierte sich auch prominent unter seinem Gamertag Major Nelson und war viele Jahre ein Aushängeschild für die Xbox-Sparte. Hryb schrieb dort:

Nach 20 unglaublichen Jahren habe ich mich entschieden, einen Schritt zurückzutreten und am nächsten Kapitel meiner Karriere zu arbeiten. Während ich mir einen Moment nehme, um über all das nachzudenken, was wir zusammen getan haben, möchte ich den Millionen Gamern aus aller Welt danken, die mich zum Teil ihres Lebens gemacht haben. Ich danke auch den Mitgliedern des Xbox-Team, die mir das Vertrauen entgegengebracht haben, im direkten Dialog mit unseren Kunden zu stehen. Die Zukunft strahlt hell für Xbox und als Gamer bin ich gespannt, die Evolution zu sehen.