GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 28/2023 und Ausblick auf KW 29/2023

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 28: Rückblick von Montag, 10. Juli, bis Sonntag, 16. Juli 2023

Spiele-Checks

In dieser Woche stockte die sonst so gut geölte Spiele-Check-Maschine! Woran es lag, weiß wohl nur der Herr der Checks. Wir können allerdings vorab schon verraten, dass mindestens ein halbes Dutzend Checks in der Mache ist. Mehr dann bei der Vorschau.

User-Artikel

Lufia & The Fortress of Doom (zum User-Artikel)

In seiner Nachbetrachtung des JRPGs Lufia & The Fortress of Doom hatte Corlagon gemischte Gefühle. Sein Fazit: "Dem langen Abenteuer mangelt es an Abwechslung, und die simplen Zufallskämpfe können auf die Nerven gehen – von diesen Einschränkungen abgesehen kann ich aber dennoch eine Empfehlung aussprechen, denn unterhalten tut das Spiel durchaus."



In seiner Fangame-Serie hingegen war Nischenliebhaber von seinem gewählten Spiel begeistert: "Egal ob Serienveteran oder Einsteiger: The Sequel Wars bietet für jedes Niveau das passende Spielerlebnis. Die technische Umsetzung ist in weiten Teilen hervorragend und so bietet das Spiel einen idealen Einstieg in die Mega Man -Serie."



Nur eine Woche nach seiner Gothic -Rückschau präsentierte euch CharlieDerRunkle mittels seiner liebgewonnen blumigen Sprache eine Auswahl von Gothic-Mods, in der er "weitere spannende Abenteuer" erleben konnte.



AGS-Classics Teil 2: Im letzten User-Artikel der Woche ging es um das Point-and-Click-Adventure Metaphobia. Zunächst erläuterte euch TheLastToKnow alles Wissenswerte über das Spiel und ließ dann mit Tolga Öcek den Erfinder des Spiels zu Wort kommen und ihn erzählen, wie das Mystery-Crime-Abenteuer damals entwickelt wurde.

Vermischtes

Rund um GamersGlobal: User-Wertungen für User-Tests, App der Woche und Jörgspielt

Die Statistik- und Mitmach-Reihe "Rund um GamersGlobal" von Archivar-Guru Claus geht weiter. Hier solltet ihr bitte Spiele bewerten, zu denen es zwar einen User-Test, App der Woche- oder Jörgspielt-Artikel gibt, aber keine User-Wertung.



Und hier bitte eure Stimmen für Spiele verteilen, die mit einem Spiele-Check, aber noch nicht mit einer User-Wertung beglückt wurden! Und denkt dran: Claus weiß, wenn ihr nicht abstimmt.

Ausblick auf KW 29

Die Kristallkugel für die Spiele-Checks lag in der letzten Woche komplett daneben, schließlich hat es kein einziger Check zur Veröffentlichung geschafft. In dieser Woche sehe ich mindestens sechs Spiele-Checks in der Warteschlange. Wann sie erscheinen? Ich halte mich lieber wieder mit Prophezeiungen zurück, also warten wir es einfach mal ab.



Und was sagt das User-Artikel-Orakel? Hier müssen wir uns wohl erst einmal keine Sorgen um Inhaltsknappheit machen. Illustre Autoren wie Moriarty1779 und Jürgen, aber auch Nischenliebhaber und Corlagon werkeln fleissig im Hintergrund.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

