Spiele nehmen sich immer wieder historische Szenarien zum Vorbild, Egoshooter gerne entweder den Zweiten Weltkrieg oder moderne Gefechte. Letztere sind dann aber so gut wie immer fiktiv, sei esoder. Modern und realer Konflikt aber ist eine ungewöhnliche Kombination – und genau darum dreht sich der Militär-Shooter, das nun als EA-Version erschienen ist, 14 Jahre nach der ersten Ankündigung.Das damals geplante Spiel von Atomic Games über eine reale Offensive im Irak-Krieg, in das Erfahrungsberichte von Veteranen einfließen sollten, sorgte für Aufregung – der damalige Publisher Konami machte einen Rückzieher. Nun ist Six Days in Fallujah zurückgekehrt und kürzlich in den Early Access gestartet. Entwickler ist nun Highwire Games und der Publisher heißt Victura. Dessen CEO war seinerzeit übrigens CEO des ursprünglichen Entwicklers Atomic Games.Six Days in Fallujah behandelt die zweite Schlacht von Falludscha. Die Stadt war zum Zentrum für ISIS und Terroristen aus aller Welt geworden. Amerikaner, Briten und Iraker versuchten ab dem 8. November 2004 in einer gemeinsamen Offensive, die Stadt zu befreien. Zuvor hatte die MEhrzahl der 300.000 Bewohner sie verlassen. Highwire Games möchte eine möglichst realistische, auf historischen Fakten beruhende Spielerfahrung bieten.Ich habe mich, zusammen mit drei ARMA-Veteranen, einen Abend lang in den "OHK", den Orts- und Häuserkampf, gewagt.Laut Highwire Games wurden über 100 Veteranen, darunter auch irakische Soldaten, in die Entwicklung einbezogen. Sie kommen in den bislang zwei "Doku-Videos" zu Wort. Dort finden sich auch Aufnahmen von ISIS-Kämpfern. In Ladebildschirmen gibt es soldatische Weisheiten.Meine ersten Gehversuche im Spiel blieben fruchtlos. Der Tod kommt binnen Sekunden. Man muss zu viert spielen, da der Feind jederzeit aus jeder Richtung angreifen kann. Ihr bekommt vom Team-Leader eine von vier Rollen zugewiesen, die eure Ausrüstung bestimmt. Einmalig kann das Team, auch wenn es nur noch aus einem Soldaten besteht, zurück zum APC (Armoured Personel Carrier), und es wird aufgefüllt. Allerdings haben die ein bis drei Ersatzsoldaten dann nur ein einfaches Sturmgewehr in der Hand.Dank meiner erfahrenen Mitstreiter haben wir die erste Mission gleich im ersten Durchgang geschafft. Derzeit gibt es derer übrigens nur vier. Die Gebäudearchitektur wird prozedural generiert, so dass für etwas Abwechslung gesorgt ist. Eine Missionsauswahl gibt es nicht. Die Aufträge dauern im Erfolgsfall rund 10 bis 20 Minuten. Manche Missionen setzen euch unter zeitlichen Druck, zum Beispiel wenn ihr rechtzeitig eine Bedrohung für eure Helikopter ausschalten müsst.Taktisch kluge Bewegung in der 3D-Umgebung ist elementar wichtig. Ihr müsst stets für Rundumsicherung sorgen! Beispielsweise springen die ersten zwei Mann auf die andere Straßenseite, machen Platz zwischen sich, sichern, die zwei Nachzügler springen dann in die Mitte. Wenn euer Team solche Grundtaktiken nicht beherrscht und gut zusammenarbeitet, segnet ihr sehr schnell das Zeitliche. Doch das ist noch nicht alles: Überraschend wird schnell mal das Licht ausgeknipst, etwa durch eine Rakete aus dem Nachbargebäude, Scharfschützen oder besonders Mörser.Ich stelle es mir schwierig vor, sinnvoll mit zufälligen Mitspielern zusammenzuarbeiten. KI-Kameraden gibt es noch nicht. Auch der Einstieg fällt aktuell nicht leicht: Die Grundsteuerung wird in einer Trainingsmission mit Pappkameraden vermittelt, aber keine Taktiken vermittelt, die bei Six Days in Fallujah zum Gewinnen nötig sind. Ebenso ist es im Training bisher nicht möglich, das Loadout der Rollen auszuprobieren.Six Days in Fallujah ist extrem atmosphärisch. Die Stimmen eurer Kameraden ändern sich je nach Distanz oder Gegebenheit, zum Beispiel in Häusern oder über Funk. Taktisches Zusammenspiel ist Trumpf: Während ihr vielleicht die Straße davor sichert, räumen eure Kameraden ein Haus. Ihr hört auf eurem Posten das Geschrei und die dumpfen Schüsse von drinnen und könnt nur hoffen, dass alles gut läuft.In Häusern und Kellern ist es oft dunkel, überall können Feinde lauern, oder auch von dort, wo ihr hergekommen seid, plötzlich ins Haus stürmen. Das empfand ich stellenweise als sehr beklemmend. Auch bei der Bewegung durch die Straßenzüge müsst ihr jederzeit mit Feindkontakt rechnen. Gespräche und Waffengeräusche helfen bei der Aufklärung. Funksprüche können euch Hinweise auf feindliche Stellungen geben. Ihr müsst stets hochkonzentriert agieren, was anstrengend ist. Six Days in Fallujah ist kein Shooter für zwischendurch, Atempausen gibt es nicht.Realistisch ist, dass ihr euch taktisch klug bewegen und sichern müsst. Explosionen oder ein MG neben eurem Ohr sorgen für einen (in den Optionen abschaltbaren) Tinnitus-Effekt. Wenn ihr sprintet, erreicht ihr erst nach ein paar Sekunden wirklich die Sprintgeschwindigkeit.Letztlich aber kann Six Days in Fallujah an seinem Realismusanspruch nur scheitern. Die Behandlung von Verletzungen ist sehr unrealistisch: Bei leichteren Verletzungen tastet ihr euch ab und verbindet euch gegebenenfalls oder schüttet blutungsstoppendes Pulver in die Wunde. Bei schweren Verletzungen bleiben ein paar Sekunden, in denen euch ein Kamerad F-drückend verbinden kann. Dann seid ihr sofort wieder topfit. Amputationsverletzungen oder den Abtransport von Verletzten gibt es nicht. Und natürlich wird euch weder heiß, noch werdet ihr durch die Ausrüstung belastet.Six Days in Fallujah startet mit geringem Umfang in den Early Access. Per Roadmap versprechen die Entwickler für die Zukunft unter anderem Nachtmissionen, Wetter, KI-Kameraden, mehr Missionen, eine Kampagne, andere Streitkräfte – derzeit könnt ihr nur US Marines spielen. Und Zivilisten sollen eigentlich auch noch eingebaut werden.Technisch läuft Six Days in Fallujah selbst auf meinem betagten Rechner mit hohen Einstellungen flüssig Es scheint aber clever zu tricksen, indem in der Distanz und teils auch der Nähe gepixelt wird. Das reduzierte Interface gefällt mir sehr gut.Die KI-Kämpfer sind zwar eine stete Bedrohung, bewegen sich aber teils zu offen durchs Gelände. Ihre Animationen sind hölzern. Und als wir nach der Eroberung ein ISIS-HQ halten sollten, musste ich sehen, wie Terroristen direkt auf einer Straße aufgeploppt sind. Da sehe ich Nachholbedarf.Wenn ihr alleine spielen wollt, solltet ihr derzeit von einem Kauf absehen. Mit guten Mitspielern macht der OHK aber trotz des frühen Stadiums der Entwicklung schon viel "Spaß". Ihr solltet echte Ansprüche an Realismus aber lieber ad acta legen. Es ist und bleibt ein Videospiel. Allerdings mit mutigem Ansatz in einem ungewöhnlichen, kontroversen Szenario. Ob die Entwickler dem gerecht werden, wird die Zukunft zeigen.