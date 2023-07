Teaser Wir blicken zurück auf eine Woche mit dem Test zu einem altehrwürdigen Namen und einem neuen wichtigen Kapitel in der Microsoft-kauf-Activision-Saga

200 Podcast-Folgen, das ist klasse. Doch was ist noch besser? Über 200 Folgen! Und so legen Jörg und Hagen mit diesem Wochenschluss-Podcast wieder das Fundament für neue Großtaten – oder aber sie schaffen einen schönen Holzweg, auf den die Gedanken vor malerischer Kulisse abschweifen können an schöne Orte wie den Schauplatz vom neuen Jagged Alliance. Also schön kann es da angesichts des Settings nicht sein, aber hübsch aussehen tut er.

Die Timecodes dieser Folge: