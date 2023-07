PM: Am 19. Juli starten die Sommerangebote im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir geben euch hier frühzeitig Bescheid, damit ihr den 19. Juli schon mal im Kalender vormerken könnt. Denn in weniger als einer Woche erstrahlen die Sommerangebote im PlayStation Store und sorgen für brandheiße Rabatte auf tausende PS5- und PS4-Spiele.

Die Spiele-Rabatte werden nur für eine begrenzte Zeit angeboten, und für manche Titel enden die Angebote früher*, also lasst euch euer nächstes großes Abenteuer auf keinen Fall entgehen. Die komplette Spieleliste wird am 19. Juli mit Beginn der Angebote veröffentlicht – den dazugehörigen Link findet ihr genau hier. Sobald die Angebote starten, könnt ihr auf den Link klicken und sehen, wie groß der Rabatt in eurer Region ist.

*Die Sommerangebote im PlayStation Store beginnen am Mittwoch, 19. Juli, um 00:00 Uhr (Ortszeit) und enden am Mittwoch, 16. August, um 23:59 Uhr (Ortszeit). Für manche Spiele endet das Angebot am 2. August. Seht auf der Seite eines Spiels im PlayStation Store nach, um das entsprechende Enddatum zu finden.