FTC geht bei Microsoft-Activision-Übernahme in Berufung

Diese Woche verhandelte ein Kalifornisches Gericht die Klage der Federal Trade Commission (FTC) gegen den Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft und gab dem Xbox-Hersteller in allen Punkten Recht und machte den Weg frei für den Rekord-Deal.

Inzwischen kündigte die FTC an, in Berufung gehen zu wollen und strengt an, den Prozess so schnell wie möglich zu beginnen. Schon kurz direkt nach der Bekanntwerdung des Urteils berichtete Bloomberg, dass die US-Behörde zu diesem Schritt tendiere. Microsoft-President Brad Smith kommentierte, das Unternehmen sei enttäuscht, dass die FTC an dem "nachweislich schwachen Fall" dranbleibe und man werde sich allen Versuchen, das weitere Prozedere zu verzögern, entgegenstellen.

Nach der Gerichtsentscheidung in den USA nahm auch die blockierende britische Kartellbehörde CMA wieder Verhandlungen mit Microsoft auf. Die gesetzte Deadline für die Übernahme ist der 18. Juli 2023.