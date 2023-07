Super Pocket: Neues Retro-Handheld der Evercade-Macher ab Oktober

andere

Blaze Entertainment, die britische Firma hinter den Evercade-Konsolen (zum Evercade VS-Userartikel, zum Evercade EXP-Angespielt-Video), bringt unter dem neu gegründeten Schwesterlabel HyperMegaTech einen neuen Handheld auf den Markt. Dieser hört auf den Namen "Super Pocket" und kommt zuerst in zwei Editionen daher: Einmal die Ausführung mit zwölf vorinstallierten Arcade-Spielen des Herstellers Capcom und die zweite Variante mit insgesamt 17 Klassiker-Titeln von der japanischen Firma Taito.

Das IPS-Panel des Handhelds misst eine Diagonale von 2,8 Zoll und löst dabei mit 320x240 Bildpunkten auf. Mit dem verbauten, aufladbaren Akku (via USB-C-Anschluss) soll ein Betrieb von circa vier Stunden möglich sein. Zudem lassen sich auf dem Handheld auch die Module des Evercade-Franchise abspielen, so dass ihr nicht auf die vorinstallierten Titel begrenzt seid. Weitere Editionen mit anderen Hersteller-Partnern sind für die Zukunft geplant.

Folgende zwölf Spiele sind in der Capcom-Edition inkludiert:

1942

1943

1944 - The Loop Master

Bionic Commando

Captain Commando

Final Fight

Forgotten Worlds

Ghouls 'n Ghosts

Megaman

Wolf of the Battlefield - Mercs

Street Fighter 2' - Hyper Fighting

Strider

Die enthaltenen 17 Titel der Taito-Edition findet ihr nachfolgend gelistet:

Space Invaders

Bubble Bobble

Operation Wolf

The NewZealand Story

Rastan

Cadash

Chack'n Pop

Don Doko Don

Elevator Action

Fairyland Story

Football Champ

Growl

Kiki Kaikai

Legend of Kage

Liquid Kids

Space Invaders 91

Volfied

Die Vorbestellung des Super Pocket ist bereits seit dem 14. Juli möglich, die Auslieferung erfolgt am 26. Oktober 2023. Preislich werden hierzulande 59,99 Euro (beispielsweise via Amazon) für die jeweilige Handheld-Variante fällig. Tiefer in die Tasche greifen müsst ihr, wenn ihr eine der auf 2000 Einheiten limitierten Super Pocket-Editionen vom englischen Vertriebs-Partner Funstock in der Sammlung haben möchtet. Diese transluzenten Sonder-Editionen kosten jeweils 139,99 Euro, zuzüglich anfallender Versandkosten und Zollgebühren. Mit dem nachfolgenden Video-Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch einen optischen Ersteindruck vom Super Pocket verschaffen.