Stronghold - Definitive Edition angekündigt

PC

Vor über 20 Jahren erschien das erste Spiel der Stronghold-Serie, das von Fans bis heute gespielt wird. Seine Nachfolger, speziell in 3D, konnten nie an seine Popularität anknüpfen. Nun wagen sich die Entwickler von Firefly Studios an den Remaster des Originals.

Standesgemäß wird die 2D-Grafik überarbeitet und alle Einheiten und Gebäude neu gezeichnet, bleiben aber dem originalen Stil treu. Der Soundtrack wurde neu aufgenommen, für die Vertonung der Charaktere konnten die Entwickler die Sprecher des Originals verpflichten. Dazu wurde die Bedienung an moderne Standards angepasst und der Multiplayer auf Steamworks umgestellt.

Das Gameplay bleibt unangetastet, erneut gilt es, eure Burg aufzubauen und zu verteidigen, sowie die Bewohner zu versorgen. Alle 26 Karten der beiden Kampagnen des Originals sind dabei. Neu dazu kommt eine weitere Kampagne mit 14 Missionen sowie 10 Karten für erfahrene Spieler, die eine neue Herausforderung suchen. Wem das nicht genug ist wird sich über die Einbindung des Steam Workshops freuen, um einfach Mods zu installieren.

Das Spiel soll am 7. November 2023 auf Steam erscheinen. Der Ankündigungstrailer mit ersten Spielszenen ist für euch unten verlinkt. Wer von euch nicht bis zum Release warten will, kann sich für die Beta des Spiels registrieren, weitere Details dazu wurden bisher nicht genannt.