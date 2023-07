PM: Der Access™-Controller für PS5 wird am 6. Dezember weltweit eingeführt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In den letzten fünf Jahren haben wir mit Organisationen und Experten für Barrierefreiheit ein vielseitiges Controller-Kit entwickelt, mit dem Gamer mit Behinderungen bequemer und für längere Zeit spielen können, sodass mehr Spieler an den Freuden des Gamings teilhaben können. Ich freue mich, euch heute mitteilen zu können, dass der Access™-Controller für PS5 weltweit am 6. Dezember verfügbar sein wird. Er kann ab dem 21. Juli vorbestellt werden.

Der Access™-Controller ist für einen unverbindlichen Verkaufspreis von 89,99 EUR (UVP) erhältlich und ermöglicht es euch, euer Layout mit verschiedenen Tasten und Stickkappen in verschiedenen Formen und Designs anzupassen, den Controller komplett in 360°-Ausrichtung zu bedienen und barrierefreies Zubehör von Drittanbietern über die vier 3,5-mm-Erweiterungsports (Industriestandard) anzuschließen.

Auf eurer PS5-Konsole findet ihr viele Einstellungen für den Access™-Controller, die ihr entsprechend euren Anforderungen konfigurieren könnt. Ihr könnt Tasten so belegen, dass bis zu 30 Steuerungsprofile erstellt werden können, Stick-Einstellungen anpassen, Befehle ein-/ausschalten oder Tasten ganz deaktivieren, um versehentliches Drücken zu verhindern. Ihr könnt sogar bis zu zwei Access™-Controller und einen DualSense Wireless-Controller miteinander koppeln und gemeinsam nutzen. Seht euch das Video unten an, um einen kurzen Blick auf die unzähligen Möglichkeiten zu werfen, wie ihr mit dem Access™-Controller euer eigenes Gaming-Erlebnis gestalten könnt:

Lasst uns einen Blick auf die Produktspezifikationen und den Inhalt werfen:

Hier findet ihr eine visuelle Aufschlüsselung:

Die Abbildung oben zeigt breite flache (C), überstehende (D), gewölbte(E), flache (F) und tiefe (G) Tastenkappen sowie Kugel- (H), halbrunde (I) und Standard-Stickkappen (J) und Tastenkappenbeschriftungen (K).

Weitere Informationen zu den Funktionen des Access™-Controllers findet ihr auf unserer Webseite. Meldet euch für E-Mail-Updates an, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Ab dem 21. Juli um 10 Uhr Ortszeit können Spieler in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, in den Niederlanden, in Italien, Spanien, Österreich und Portugal den Access™-Controller direkt über PlayStation via direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Händlern vorbestellen. Vorbestellungen sind am selben Tag auch bei ausgewählten Händlern auf anderen globalen Märkten möglich. Der Access™-Controller wird am 6. Dezember weltweit eingeführt.

Vielen Dank an die wunderbaren Organisationen, Experten für Barrierefreiheit und PlayStation Studios-Teams, die mit uns diesen Weg bestreiten. Wir sind besonders allen Spielern dankbar, die ihre Leidenschaft für die Spiele und Produkte, die wir herstellen, immer wieder teilen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Gaming für jedermann zugänglich sein sollte und der Access™-Controller ist unser nächster Schritt, diesem Versprechen gerecht zu werden.

Bleibt gespannt und haltet Ausschau nach weiteren Infos vor der Veröffentlichung!