Banisher: Geisterjäger-RPG von Don't Nod erscheint im November

Release von Banishers am 7.1 2023

PC Xbox X PS5

Publisher Focus und Entwickler Don't Nod haben einen neuen Trailer zu Banishers - Ghosts of New Eden veröffentlicht. Der verrät auch, wann das Abenteuer startet: Banishers erscheint am 7. November 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.

In dem Rollenspiel spielt ihr im Nordamerika des Jahres 1695 Red mac Raith, der sich mit seiner Partnerin Antea Duarte als Banisher verdingt, beide kümmern sich also um ruhelose Gespenster. Das Leben des Paars ändert sich radikal, als Antea stirbt und selbst zu einem Geist wird, euch in dieser Form im Spiel aber weiter zur Seite steht.