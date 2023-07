Slitterhead: Erste Eindrücke zum Titel des Game Directors von Silent Hill

andere

2021 kündigte der japanische Entwickler Bokeh Game Studio seinen Debüt-Titel Slitterhead mit einem blutigen Trailer an. Darin scheint es um Kreaturen zu gehen, die ähnlich wie im Film-Klassiker Das Ding aus einer anderen Welt zunächst wie normale Menschen aussehen, in denen aber in Wahrheit groteske Monster schlummern.

Bokeh Studio wurde dabei von Keiichiro Toyama gegründet, der beim ersten Silent Hill und dann später bei der Horror-Reihe Siren sowie Gravity Rush als Game Director verantwortlich zeichnete. Auch der Stammkomponist von Silent Hill, Akira Yamaoka, wird für Slitterhead den Soundtrack beitragen.

In einem neuen Behind-the-Scenes-Video aus dem Studio zum Thema Playtesting, das ihr unter diesen Zeilen verlinkt findet, lassen sich nun ab der dritten Minute kurze Eindrücke von Kampf-Gameplay erhaschen. Viele Szenen finden dabei nicht in fertigen Kulissen, sondern untexturierten Würfeln statt, allerdings scheint der Kampf aus der Überschulter-Perspektive gegen die Monster eine größere Rolle in Slitterhead zu spielen. Ein neuer Trailer oder Infos zum Release-Zeitraum scheinen dagegen weiter nicht in Sicht.